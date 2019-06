Faaborg: To gange fik 22-årige Nikolai Hedegaard metalstængerne om OB-buret til at runge, og det var det tætteste Faaborg Legends kom en scoring, da superliga-spillerne gav hjemmeholdet en fodbold-lektion - og en ørefigen på 0-9.

- Men det var sjovt. Det var den forskel, der bør være på et superligamandskab og en flok kammerater, der ikke har set hinanden i op til fem år, fastslog spillende trænger Åge Pedersen, 40, med henvisning til, at grundstammen hos Faaborg Legends var det hold, der vandt serie 2 lige før Faaborg FB&IF fusionerede med Horne fS og Toftegården IF for fem år siden.

Han erkender, den sportlige værdi af kampen var minimal:

- For OB var det vel tale om en let omgang træning i en kammeratlig atmosfære. OB-spillerne har været skønne at være sammen med og gjort det hele til en fornøjelse, siger han.

I sin peptalk lige før kampen bad Aage Pedersen holdkammeraterne tage det som en oplevelse, gå ud og nyde det og holde på bolden så længe som muligt.

- Det var en streg i regningen, at de kom foran efter mindre end tre minutter, men vi havde givet håndslag på, at vi ikke ville tabe med 10, og det holdt vi - selv om kampen nok ikke skulle have varet mange minutter længere, før det var gået galt, smågriner Åge Pedersen.

Jesper "Banan" Johansen, 45, fik første halvleg i legendsmålet, og måtte hente bolden ud af netmaskerne syv gange, men havde flere gode redninger, også et par stykker, hvor han med dødsforagt kastede sig ned i støvlerne på de hurtigere OB'ere.

- Hvert mål modstanderne scorer gør mere ondt end en støvle i hovedet, og det handler jo også om at kunne forlade banen med ære. Det gjorde vi. Jeg havde sat mig for, at jeg skulle lave en god redning, og jeg synes, jeg fik et par stykker af den slag. Det er en sjov oplevelse at kunne tage med sig, siger han.

Ondt gør det også på unge Nikolai Hegegaard, der nok plejer at kunne finde vej til netmaskerne. Han er topscorer for SSF i serie 2 med 33 mål - og ramte altså stolpen to gange.

- Arrgh, det havde da været sjovt, at få scoret. De sagde jo, det var derfor jeg blev sat ind, så nu prikker de andre lidt til mig. Det må jeg leve med. Det var sgu skægt, at få lov at rende rundt mellem spillere, man ellers bare ser på tv, siger han.

Faaborg legends-træner, Åge Pedersen, kårer uden tøven Anders Ramming, 25, som man of the match for Faaborg Legends.

- Han gav den max gas i 89 minutter, sled som en vild på flanken i både forsvar og angreb, lyder det fra bossen.

Åge Pedersen er godt tilfreds med rammen:

- En skøn sommeraften, skønt at se gutterne igen, et supersympatisk hold at spille mod, og en helt fantastisk opbakning på Faaborg Stadion. Vi havde håbet på 500 tilskuere, så det er fedt, at der kom næsten 700.