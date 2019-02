Effektiviseringer udskudt: Politikere kritiserer forløbet

Alligevel har de såkaldte effektiviseringer efterfølgende affødt en del kritik fra kommunens tillidsrepræsentanter, som ikke mener, at de er blevet lyttet til, og som frygter, at det vil gå ud over borgerne og således være besparelser og ikke såkaldte effektiviseringer. Det har nu resulteret i, at politikerne har genåbnet budgettet.

Den anledning benyttede flere politikere til at se tilbage på forløbet. Et forløb, hvor kommunens medarbejdere tidligt har været involveret og selv har været med til at pege på nogle af effektiviseringerne. Det er sket gennem workshops, temadage og talrige processer i det såkaldte MED-system, hvor både ledelse og medarbejdere er repræsenteret.

Vil lære af det

Venstres Kristian Nielsen mente, at kommunalbestyrelsen derfor skal se nærmere på den fremtidige budgetprocedure.

- Efter det her forløb er det bydende nødvendigt, at vi laver om på det. 30 millioner er nok et for stort beløb, siger han og henviser til det samlede beløb, der egentlig skulle findes effektiviseringer for i år.

Han foreslår, at Faaborg-Midtfyn Kommune næste år kun effektiviserer for 20 millioner kroner og finder resten gennem besparelser.

Kim Aas Christensen (S) kaldte forløbet en "læringsproces".

- Vi havde gode intentioner med budgettet. Men vi må erkende, at der skal nogle justeringer til de nye budgetforhandlinger, lød det fra socialdemokraten.

Også Alternativet så tilbage på budgetforløbet med en vis skepsis.

- Det er en proces, vi kan lære meget af. Den kan blive endnu bedre, men det er god praksis at spørge medarbejdere, understregede Mads Holdgaard (Å) alligevel.

Søren Hillers (R) opfordrede til, at kommunalbestyrelsen fremover "kalder en spade for en spade og en skovl for en skovl".

- Det er vigtigt at sende signalet til både borgere og medarbejdere, at vi er ærlige om, hvornår det er effektiviseringer, og hvornår det er besparelser. Hvis det er besparelser, så skal vi selvfølgelig tage det ind på den politiske bane igen, sagde han.