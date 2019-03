- Klimaforandringerne er en realitet, men der findes løsninger. Vi slukker lyset i anledning af Earth Hour, fordi vi gerne vil starte en konstruktiv dialog med vores borgere om, hvad vi sammen kan gøre for klimaet og naturen i vores nærområde. Vi opfordrer samtidig borgere, virksomheder og institutioner til at støtte initiativet ved at slukke for lyset en time, siger 1. Viceborgmester Søren Kristensen i en pressemeddelelse.

Det sker for at sætte fokus på grøn omstilling gennem den globale klimakampagne "Earth Hour", der løber af stablen hvert år.

Faaborg-Midtfyn: Der bliver mørkt i Faaborg-Midtfyn Kommune lørdag 30. marts kl. 20.30-21.30, for her bliver lyset slukket.

Hele verden er med

Sidste år var der stor opbakning til Earth Hour i Danmark. I mange kommuner blev der slukket for gadebelysningen, og i Helsingør slukkede man for lyset på Kronborg Slot, mens man i Randers slukkede for Randers Regnskovs tre ikoniske kupler. I alt blev mere end 3000 andre ikoniske bygninger verden over sidste år mørklagt i forbindelse med Earth Hour, blandt andet Eiffeltårnet, Empire State Building og Operahuset i Sydney.

- Klimaforandringer forværres år for år af vores overforbrug og rovdrift på naturressourcerne. Verdens vilde dyr mister sine levesteder, drikkevand bliver en mangelvare og vejret bliver mere ekstremt. Vi har et fælles ansvar for at genskabe balancen i naturen. Et ansvar som Earth Hours mørke time er med til at manifestere, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.