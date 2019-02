Dyrt og uetisk: Ansatte kritiserer besparelser på sårbare børn og unge

Færre medarbejdere betyder, at det bliver sværere at fange faresignalerne tidligt, hvis børn og unge mistrives, lyder det fra medarbejderne. Arkivfoto

De såkaldte effektiviseringer, som også rammer arbejdet med sårbare børn og unge, hænger ikke sammen med politikernes ambition om at sætte tidligere ind, mener medarbejderne i Center for Opvækst og Læring, der har sendt politikerne et brev med deres bekymringer.

Faaborg-Midtfyn: "Det er på kanten af, hvad vi kan stå inde for fagligt og etisk." Sådan skriver samtlige medarbejderrepræsentanterne i Center for Opvækst og Læring i et brev stilet til politikerne i den faaborg-midtfynske kommunalbestyrelse. I Center for Opvækst og Læring sidder en broget skare af medarbejdere, eksempelvis socialrådgivere, ppr-konsulenter, psykologer og fysioterapeuter. Alle dog med samme formål; at hjælpe udsatte børn og unge. Medarbejderne føler imidlertid ikke, at politikerne ved, hvilke konsekvenser det vil få, hvis besparelser og de såkaldte effektiviseringer for samlet set små fem millioner og de 10-12 stillinger, der som følge er varslet nedlagt, bliver til virkelighed. Politikerne har senest i budgettet for 2019 sat fokus på, at den tidlige og forebyggende indsats er vigtig. Men nu frygter medarbejderne, at besparelserne vil udhule det forebyggende arbejde, der skal fange små problemer hos sårbare børn og unge, inden problemerne vokser sig store. - De steder, hvor vi begynder at se let mistrivsel, vil vi nu have færre ressourcer til at sætte ind, fortæller Marie-Louise Popp Hansen, der er en af medarbejderne bag brevet.

Dyrt og uetisk Hun forklarer, at det mange gange først er, når problemerne vokser sig store, at det er lovpligtigt at sætte ind. Med færre hænder til at hjælpe bliver de mange "kan"-opgaver, som skal fange mistrivsel tidligt, derfor nedprioriteret til fordel for alvorlige og lovpligtige "skal"-opgaver. - Det kan have alvorlige konsekvenser for den prognose, der er for børnenes udvikling. Vi har indikatorer, der viser, at jo dårligere børn når at blive, jo større indsats skal der til for at rette op. Derfor mener medarbejderne, at besparelserne ikke bare etisk er en dårlig idé, men også økonomisk. For sene indsatser er som regel dyrere end de tidlige. - Vi ser nogle gange sager, som ender i en anbringelse, men hvor vi formoder, at hvis vi havde opfanget faresignalerne tidligere, så var det måske ikke endt der, fortæller Marie-Louise Popp Hansen.

Bekymret børnehaveleder I dagplejen og i børnehaverne vækker besparelserne på den tidlige indsats også bekymring. Det fortæller Lissi Beier, der er leder for daginstitutionerne i område vest, som blandt andet dækker Nr. Lyndelse og Nr. Broby. - Vi kan virkelig se, at det rykker noget, når barnet får den rette indsats. Det, at man skærer i den tidlige indsats, betyder, at vi kommer på overarbejde ude i institutionerne både som pædagoger og ledere, siger hun. - Pædagogerne skal løbe endnu stærkere, og det at tage hånd om de her familier kræver altså noget. Her kommer pædagogerne til at stå meget alene, uddyber hun. Hun kan også genkende det økonomiske ræsonnement, som medarbejderne i Center for Opvækst og Læring fremhæver, om at sætte ind tidligt, hvis der er tegn på problemer. - Hver krone, man giver ud, når de er små, får man dobbelt igen på den lange bane, mener Lissi Beier.