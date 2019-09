Ringe: Fyn er film, ikke mindst hos de to fynske filmfestivaler OFF - Odense International Film Festival og Svend - Hele Danmarks filmpris. Begge begivenheder har netop fundet sted, men der er flere film på plakaten. OFF og Svend har allieret sig med Kulturregion Fyn for at bringe endnu flere filmiske oplevelser ud i det fynske land. Denne gang i form af en drive in-biograf i Ringe 12. og 13. september.

I drive in-biografen strømmer filmens lyd ud af bilradioens højttalere, mens de levende billeder flimrer hen over det store lærred i det fri.

For festivalleder Birgitte Weinberger er efterårets drive-in-begivenhed et godt eksempel på det, som mange måske ikke helt ved: At Fyn er film hele året rundt og ikke blot en enkelt sommeruge i august.

Hvilke film, der vises under åben himmel på Dyrskuepladsen i Ringe 12. og 13. september er endnu en hemmelighed.

- Den ene visningsdag er jo fredag den 13. Mere vil jeg ikke afsløre, udtaler Birgitte Weinberger.

Filmtitlerne annonceres snarligt, og det er gratis at deltage i drive in-biografen.