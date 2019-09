Dyrk slægtsforskning med Arne i Ringe

Ringe: Arne Clausen har dyrket slægtsforskning i flere end 30 år og er med i foreningen "Danske Slægtsforskere".

Ved slægtscafé på Ringe Bibliotek 17. september og 1. oktober og Faaborg Bibliotek 24. september - alle gange kl. 14 - fortæller han om de forskellige arkivalier, og om hvordan du får adgang via internettet eller i fysisk form fra Rigsarkivet på Landsarkivet i Odense.

Derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til søgninger og få hjælp til at komme videre med din egen slægtsforskning. Medbring derfor gerne din egen bærbare pc.

Arne også give også tips til, hvordan du ordner dine data, så du senere kan genfinde dem og sammenstykke tilsyneladende uvæsentlige detaljer til nyttige oplysninger.

Hvis du når at få din anetavle eller slægtstavle på plads med navne og årstal, giver Arne dig også forslag og ideer til, hvordan du får lidt mere kød på historierne.

Det er gratis at deltage, og der er tilmelding på www.fmbib.dk.