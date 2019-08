Dyrekranier og døde fluer på kunstgalleri: - Vi kan godt lide at provokere

Fire år efter åbningen er Galleri Korinth ved at have skabt sig et navn, som gæsterne gerne kører langt efter. Torben Nebrot Jørgensen og Nancy Bech driver også Bed & Breakfast og har stor succes med koncerter i dagligstuen.

Korinth: Ganske kort tid efter, at Nancy Bech og Torben Nebrot Jørgensen flyttede til Korinth, åbnede de både Bed & Breakfast samt galleri på privatadressen på Reventlowsvej. Interessen for kunst havde parret haft længe, og med masser af kradratmeter beboelse, de ikke selv kunne udfylde, var muligheden der.

- I starten var det mest venner og bekendt fra kunstmiljøet omkring Vejle, hvor vi kom fra, der udstillede hos os. Men siden har det bare udviklet sig, forklarer Torben Nebrot Jørgensen, mens han viser rundt i Galleri Korinths sommerudstilling.

Den løber frem til 11. august og byder på værker fra blandt andet Tyskland, Japan, Frankrig og Færøerne. Kunstnere, som parret oftest finder og har kontakt med via sociale medier som Facebook og Instagram.

- Vi er på en måde ved at specialisere os lidt i tyske kunstnere. Dem finder man ikke mange af på gallerierne rundt omkring i Danmark, og det er faktisk mærkeligt. Der findes mange rigtig spændende kunstnere omkring Berlin, og det handler for os om at tilbyde noget, som man ikke kan se alle mulige andre steder, forklarer han.

- Vores problem er, at vi ligger i Korinth. Men for tyske kunstnere er det en stor ting at kunne skrive på cv'et, at man har udstillet i Danmark, og så melder historien jo ikke noget om, at det er på et lille landgalleri, griner Torben Nebrot Jørgensen.

Galleriet er allerede booket op i hele 2020.

- Og kunstnerne er også begyndt at henvende sig til os uopfordret. Men der må vi sige nej til mange, fordi kvaliteten ikke er høj nok, siger han.

- Vores store udfordring har været at trække gæster fra hele Fyn. Fra Odense, Middelfart og Nyborg. Og det er ved at lykkes nu. For nylig havde vi besøg fra Varde Kunstforening, og vi havde også gæster fra Odense. Vel at mærke nogen, der kører hertil med de formål at besøge galleriet, siger Torben Nebrot Jørgensen.