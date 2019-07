'Dumme kælling': Nu skal det være slut med digital chikane i Faaborg-Midtfyn

- Vi har ikke dokumentation for, hvor stort omfanget er, for vi har ikke tidligere skullet registrere det. Men det gør vi nu, også for at få et billede af, om det er et stort problem, siger hun.

- Det er rigtigt positivt, at arbejdsgiveren tager ansvar for vores sikkerhed og passer på mig og mine kollegaer, siger fællestillidsrepræsentant Line Moth og kalder det naturligt i forhold til den digitale udvikling.

Tager chikanen alvorligt

Den nye politik om digital chikane er udformet med inspiration fra blandt andre Århus Kommune. I løbet af efteråret skal de bredes ud til alle de lokale afdelinger i kommunen.

Line Moth forklarer, at det typisk er medarbejdere, der har direkte kontakt med borgere, som kan blive udsat for digital chikane. Det vil derfor typisk oftere være socialrådgivere for eksempel på jobcenteret, end vej og park-medarbejdere, som er i risikogruppen.

- Folk, som bliver underlagt en striks lovgivning, og som kan være pressede af flere årsager, kan godt blive frustrerede over deres egen situation, og det er meget forståeligt, at man så reagerer. Vi skal så være rigtig gode til at rådgive borgerne i forhold til at kunne klage, hvis de oplever at have behov for det, siger hun.

Men det får ikke Faaborg-Midtfyn Kommune til at tolerere digital chikane.

- Nogle kan måske godt tåle at blive kaldt "dumme kælling", mens andre kollegaer kan blive påvirket psykisk. Det skal vi tage det lige så alvorligt, som hvis det var en fysisk arbejdsskade, mener tillidsrepræsentanten.

Hun nævner et eksempel fra Odense Kommune, hvor medarbejdere med navn og billede for nogle år siden blev hængt ud på hjemmesiden Det Sorte Register og anklaget for at bryde loven eller for at behandle borgere uretfærdigt.

- Gud forbyde, at det skulle ske her, men det er vigtigt at have retningslinjerne klar, understreger hun.