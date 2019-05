Du spørger, vi svarer: Hvorfor sidder der kun én i de fleste biler, og hvad gør vi ved de hullede cykelstier?

Mystiske skilte, smalle parkeringspladser og intelligente lyskryds, der ikke virker helt kloge. Der er nok at undre sig over og stille spørgsmålstegn ved i trafikken, og den kommende tid stiller avisen skarpt på trafikken i Faaborg-Midtfyn i kampagnen Vores veje. Vi vil undersøge og beskrive stort og småt i trafikken, og vi vil finde svar på dine spørgsmål og det, du undrer dig over.

Faaborg-Midtfyn: De fleste af os færdes der hver dag. Ude i trafikken. På kryds og tværs. Ad cykelstier, forbi vejskilte, ind på p-pladser, over broer og gennem lyskryds. Trafik er et stort samtaleemne, både hjemme ved køkkenbordet, over hækken og i frokoststuen på jobbet, og det er et emne, der afføder mange spørgsmål og megen debat.

Nu sætter avisens redaktioner i Ringe og Faaborg spot på trafikken i Faaborg-Midtfyn. Det gør vi med den journalistiske kampagne Vores veje, og vi er på jagt efter dine spørgsmål og alt det, du undrer dig over ude i trafikken. Det kan handle om trafiksikkerhed, om busplaner, gadelys, trængsel, smalle p-pladser, vejtræer eller alt muligt andet, du undrer dig over eller bare synes, vi på avisen skulle kigge nærmere på. Du spørger - vi finder svar.

Vores veje er Faaborg-Midtfyn-redaktionens første skridt mod at tage dig og andre læsere meget mere med på råd, når vi beslutter, hvad vi skal lave journalistik om. Jo flere, der stiller nysgerrige spørgsmål, jo bedre og mere relevante og interessante historier, kan vi lave.

