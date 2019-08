Ringe: Fredag 30. august kl. 19-21 er der sangmaraton på Ringe Bibliotek i forbindelse med Open by Night i Ringe. Arrangør er Ryslinge Valgmenighed, som har fået en række borgere til at vælge sange. Det er blandt andet Bo Andersen, tidligere borgmester for Faaborg-Midtfyn Kommune, Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, Jeppe Sand, højskolechef på Ryslinge Højskole samt Sune Vesterlund Larsen, viceforstander på Ryslinge Højskole og ildsjæl på Midtfyns Festivalen 2019.

Maratonsang er en slags drømmerejse ind i en verden, hvor man lever både før og nu og i fremtiden. Drømmerejsen kan bedst realiseres sammen med andre sanginteresserede mennesker. Ind imellem sangene kommer små, men vigtige pointer eller personlige anekdoter som oplæg til den næste sang. Disse små oplæg tjener som en øjenåbner - eller ørenåbner.