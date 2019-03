Drik øl i en god sags tjeneste

Øster Hæsinge: Fredag den 8. marts klokken 19 er der igen ølsmagning i Øster Hæsinge Forsamlingshus. Denne gang er det øl fra bryggeriet Syndikatet i Århus, der står for skud.

- Eller bryggeri er måske så meget sagt. Syndikatet er et såkaldt kontraktbryggeri, der får deres øl brygget på andre bryggerier. Men det bliver øllet absolut ikke ringere af. Det er øl i topklasse, vi skal smage den aften, lyder det fra Leif Sørensen, ØH Kultur og Event, i en pressemeddelelse.

Til at præsentere øllet kommer øl-eventmager Claus Bolund, der, udover at præsentere øllene, vil komme ind på viden om øldrikning, forskellige øls holdbarhed, diverse bryggerskrøner mv. Han kommer desuden ind på, hvilke øl, der egner sig med hvilken mad.

Bag arrangementet står som vanligt Øster Hæsinge Kultur og Event og Øster Hæsinge Øllaug.

Billetter til arrangementet koster 200 kroner og inkluderer også lidt andet godt til ganen.

Billetterne kan bestilles på oester.haesinge@gmail.com eller på telefonnummer 41411627/20951665 (gerne sms).

En time før åbner Øster Hæsinge Øllaug op i kælderen, hvor der bliver mulighed for at høre om håndbrygget øl og måske også en lille smagsprøve eller to.

Overskuddet fra arrangementet vil ryge i den pulje, der gerne skal sikre Øster Hæsinge Forsamlingshus et nyt tag.