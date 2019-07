Dreng på knallert er i livsfare efter frontalt sammenstød med lastbil

Brobyværk: En 17-årig knallertkører fra Gelsted-egnen blev onsdag indlagt på OUH med svære skader efter et færdselsuheld onsdag morgen i Brobyværk. Her kørte drengen ifølge politiets foreløbige oplysninger frontalt ind i en lastbil.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

- Knallertkøreren kommer kørende i vestlig retning, og lastbilen kører i den modsatte retning, og i en kurve på Karlsbjergvej lige i udkanten af Brobyværk støder de frontalt sammen. Umiddelbart kunne det tyde på, at knallertkøreren er kommet for langt over i den modsatte side af vejen, siger Hans Jørgen Larsen.

Politiet afventer en rapport fra bilinspektøren, som har været på stedet for at undersøge årsagen til ulykken.

- Han kører næsten frontalt ind i lastbilen. Og når man gør det på en knallert og ikke er særlig godt beskyttet, kommer man en hel del til skade. Så han ligger svært tilskadekommen på OUH og er stadig ustabil, siger Hans Jørgen Larsen onsdag formiddag.

Lastbilens chauffør, en 40-årig mand fra Ringe, slap ifølge vagtchefen fra sammenstødet uden fysiske skader og var selv i stand til at køre lastbilen hjem fra ulykkesstedet.

I 2011 blev en 45-årig mand fra Fredericia alvorligt kvæstet, da han i sin bil stødte frontalt sammen med en lastbil på Karlsbjergvej ved Grønnegyden - tæt på onsdag morgens ulykkessted. Dengang mente politiets indsatsleder, at bilen formentlig var kommet over i den modsatte vejbane.