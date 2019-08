Dramatisk sparekatalog i Faaborg-Midtfyn: Hård kost for børnefamilier

Et sparekatalog med nedskæringer for mere end 50 millioner kroner er mandag offentliggjort af Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor økonomien de kommende år ser ud til at være under hårdt pres.

Faaborg-Midtfyn: Tidligere start i børnehave. Kortere åbningstid i skolens sfo. Og slut med mulighed for udvidet åbningstid i børnehaver og sfo’er for de familier, som har behov for det.

Sådan lyder nogle af de spareforslag, som Faaborg-Midtfyn Kommune har offentliggjort mandag formiddag, og som kommunens politikere skal tage stilling til den kommende tid.

Kommunens økonomi er under voldsomt pres af blandt andet et stigende antal ældre samt det faktum, at indbyggerne i Faaborg-Midtfyn generelt har lave indkomster – og derfor ikke betaler så meget i skat.

Politikerne skal derfor sige ja eller nej til mere end 60 forslag om at skære ned i kommunens service fra 2020, og ikke mindst for børnefamilierne kan det blive dramatisk.

Næsten halvdelen af spareforslagene er rettet mod skoler, daginstitutioner og andre servicetilbud for børn og unge.

For eksempel vil der kunne spares to millioner kroner om året ved at skære en luns af åbningstiden i daginstitutionerne, 1,7 millioner ved at lade børnene starte i børnehave en måned eller to tidligere end i dag, og så foreslås det at spare 3,3 millioner ved at hæve forældrebetalingen i skolernes sfo’erne og samtidig skære i åbningstiden.

Også Faaborg-Midtfyn Kommunes satsning på digital undervisning er under beskydning. Det forslås nemlig, at kommunen ikke længere skal stille en bærbar computer til rådighed for børnene i indskolingen.

Derudover foreslås det at spare over 800.000 kroner om året ved at aflive svømmeundervisning i folkeskolen.

Af papirerne til næste års kommunale budget fremgår det, at der er stor usikkerhed om tallene, fordi det endnu ikke ligger fast, hvor meget kommunen vil få i forskellige tilskud fra staten i 2020. Først til september ventes en aftale mellem statens og kommunerne at falde på plads. Derfor bliver det først på det tidspunkt, hvor meget politikerne kan være nødt til at svinge sparekniven.

Fyens.dk følger op med flere nyheder om næste års kommunale økonomi i de kommende timer.