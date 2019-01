Faaborg: Torsdag 24. januar klokken 14.30 er der højskoleeftermiddag i Det nye Hospital. Her fortæller Kaj Teinholt om sin sønderjyske familie og ikke mindst en skelsættende begivenhed i kølvandet på Første Verdenskrig.

Hans mormor blev dræbt af en dansk grænsevagt ved Darum 3. maj 1919, da hun sammen med sin datter - Kaj Teinholts mor - var på vej hjem fra et besøg hos sin far. For at undgå trængslen ved stationen i Hvidding gik de hen over den nærliggende mark og blev forvekslet med smuglere. En vagt skød mod dem, og mormoren blev alvorligt såret. Hun døde tre uger senere af sine kvæstelser på sygehuset i Ribe.

Alle er velkomne. /cak