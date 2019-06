Drama på valgsted: 29-årig anholdt efter valgkortballade i sydfynsk landsby

Korinth: En 29-årig mand blev grundlovsdag ved 19.30-tiden anholdt og sigtet for at skabe ballade på valgstedet i Korinth nord for Faaborg.

Den 29-årige havde ifølge politirapporten hverken sit valgkort eller andre id-kort med, og derfor blev kan afvist af de tilforordnede på valgstedet i Korinth.

Den afvisning gjorde tilsyneladende den 29-årige så sur og aggressiv, at de valgtilforordnede blev utrygge ved manden. Udenfor valgstedet skabte den 29-årige også utryg stemning ved at råbe op, banke på bilruder og - med politiets ord - lave "voldsomme udfald med arme og ben" efter tilfældige mennesker.

Derfor blev der slået alarm til politiet, som fandt den 29-årige på et lokalt pizzeria, hvor han stadig var meget ophidset. Politifolkene skønnede, at ballademageren var påvirket af alkohol, og derfor blev han anholdt efter politiloven og taget med til politigården.