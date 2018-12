Flere sigtelser for vold sendte en 22-årig mand bag tremmer ved et grundlovsforhør onsdag middag. Arkivfoto: Michael Bager

En 22-årig lokal mand blev efter et grundlovsforhør tirsdag middag varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for flere voldsepisoder. Den seneste fandt sted natten til tirsdag.

Korinth: En 22-årig mand, der tirsdag middag blev fremstillet i grundlovsforhør, havde i forvejen to voldsdomme bag sig, og det endte med at blive udslagsgivende for, at han nu er varetægtsfængslet i fire uger. Den 22-årige blev anholdt natten til tirsdag, hvor han tidligere på aftenen, ved 21-tiden, havde været involveret i et færdselsuheld. Færdselsuheldet fandt sted ved Spanget/Reventlowsvej i Korinth. En 18-årig mand fra Hedensted kørte ud på Reventlowsvej fra Spanget for at svinge til venstre. Ifølge hans forklaring til politiet havde han orienteret sig og ikke set trafikanter på Reventlowsvej. Da den 18-årige næsten havde fuldført svinget, kom den 22-årige mand bagfra ad Reventlowsvej mod vest og påkørte den 18-åriges højre bagdør, bagskærm og baghjul. - Jeg var på vej fra Ringe mod Faaborg. Jeg kan se, at bilen kommer kørende langsomt ud i krydset, pludselig gasser han op. Og jeg kan ikke nå at bremse, så jeg rammer ham, forklarede den 22-årige ved grundlovsforhøret. Den 18-årige bilist havde tre andre passagerer med i bilen. Den 22-årige overhalede den påkørte bil og kørte ind til siden. Afhøringerne, som stort set er enslydende fra den 18-årige og hans passagerer, går på, at den 22-årige herefter aggressivt gik hen mod bilen. Han rev døren op og råbte "Hvad fanden har du gang i?". Den 18-årige nåede kun at sige undskyld, inden den 22-årige tildelte den 18-årige flere slag og spark. En tiltale som den 22-årige erkendte sig delvis skyldig i ved grundlovsforhøret. - Har du problemer med dit temperament, ville politianklager Flemming Høj Larsen vide. - Jeg var simpelthen i chok. Jeg blev pissebange i situationen, sagde den 22-årige, der også forklarede, at han undskyldte til den 18-årige, mens de sammen efterfølgende iagttog bilens skader.

Du er straffet to gange tidligere for vold og blev løsladt i foråret. Nu er du sigtet for yderligere forhold af vold og trusler. Det går simpelthen så stærkt. Det her er dråben, der får bægeret til at flyde over, og jeg er bange for, om du går ud og begår nye forhold. Anders Munch-Jensen, dommer

Flere voldssager Det var dog ikke den eneste sag, der kom på bordet ved grundlovsforhøret. Den 22-årige er ligeledes sigtet for to yderligere voldsepisoder. Den ene fandt sted på Torvets Burger og Pizza i Faaborg i april tidligere på året, mens den anden skulle have fundet sted ved Svanningehallen og naturlegepladsen ved Gåsebjergsand i juli. Begge disse sager nægtede den 22-årige sig skyldig i. Volden i april bestod af slag mod en 19-årig mand, mens sagen fra juli dels bestod i at have nikket den samme 19-årige en skalle og dels i forening med en anden at have tvunget den 19-årige ind i en bil og kørt vedkommende til naturlegepladsen ved Gåsebjergsand. Her lyder sigtelsen på, at den 19-årige både blev slået, sparket og fik en strop spændt om halsen og rundt om et træ, så han fik vejrtrækningsbesvær. Den 22-årige nægtede, at denne episode overhovedet havde fundet sted. I hvert fald var han ikke en del af den, lød det. Politianklager Flemming Høj Larsen læste op fra vidneforklaringerne under grundlovsforhøret.

Dette var dråben Forsvarer Susanne Bundgaard Gejl plæderede for, at der i tre ud af de fire forhold var tale om påstand mod påstand. Godt nok var der en begrundet mistanke, men det var ikke nok til en varetægtsfængsling af den 22-årige, mente hun. Det var dommer Anders Munch-Jensen dog ikke enig i. - Du er straffet to gange tidligere for vold og blev løsladt i foråret. Nu er du sigtet for yderligere forhold af vold og trusler. Det går simpelthen så stærkt. Det her er dråben, der får bægeret til at flyde over, og jeg er bange for, om du går ud og begår nye forhold. Derfor sætter jeg dig ind, lød det fra ham. Den 22-årige har i forvejen 33 dages reststraf fra en tidligere sag. Han er foreløbig varetægtsfængslet til den 8. januar. Den 22-årige valgte at kære afgørelsen, så den skal prøves i landsretten.