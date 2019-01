Dokumentar om koldkrigsdanseren, der skabte balletmania

Faaborg: Den russiske danser Rudolf Nureyev skabte balletmania i Vesten, da han hoppede af i Paris i 1961. Primært fordi han ansås for at være verdens bedste mandlige danser, men også fordi han blev en brik i Den Kolde Krig. Et menneske, der fascinerede verden ved at være vild, karismatisk og kolerisk med en enorm udstråling.

Nu har de verdenskendte instruktører Jacqui og David Morris skabt en dokumentarfilm om ham, og den vises kun ét sted på Fyn: I Helios-Teatret i Faaborg.

Filmen vises tre weekender i træk: Lørdag og søndagene den 19. og 20., 26. og 27. januar samt 2. og 3. februar.

Filmen fokuserer ikke blot på manden, men også på hans samtid og giver os indblik i de politiske forandringer og Nureyevs splittelse imellem Rusland og Vesten samt den kontroversielle rolle, som han kom til at spille som både kulturelt og globalt fænomen.

Jacqui og David Morris har fundet aldrig sete optagelser, og dem mikser de med danseoptrin, instrueret af Royal Ballets Russell Maliphant.

Rudolf Nureyev var mest tilknyttet Royal Ballet i London, længe med Margot Fonteyn som partner. Hans "danske forbindelser" var dels den noget ældre danser Erik Bruhn - der også blev hans kæreste - dels Vivi Flindt, og i årene 1982 til 1989 var hun medlem af truppen Rudolf Nureyev and Friends sideløbende med, at hun var leder af balletskolen Dallas Ballet Academy.

Rudolf Nureyev døde af Aids i 1993.

Filmen vises alle dage klokken 14.