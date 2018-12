Dømt igen: 10.000 kroner i bøde for at behandle sine dyr uforsvarligt

Midtfyn: En 59-årig mand er ved Retten i Svendborg blevet idømt en bøde på 10.000 kroner for overtrædelse af dyreværnsloven.

Manden blev dømt skyldig i at behandle sine dyr på en uforsvarlig måde, idet dyrene ikke havde adgang til friskt vand, fordi det var frosset. Desuden havde en shetlandspony, som gik på en fold døgnet rundt, ikke adgang til et læskur eller lignende og havde derfor ikke mulighed for at komme i ly og læ.

Ifølge anklageskriftet blev forholdene afdækket ved et besøg på den midtfynske adresse 9. februar i år. Foruden ponyen var der cirka 50 høns, 20 duer og seks fasaner på stedet, og i retten nægtede manden sig skyldig i anklagen.

Retssagen var for en dommer i sidste uge, men her blev der ikke afsagt dom. Ifølge anklager Klaus Holten Kristensen var der forhold omkring mandens indtægt, som først skulle klarlægges. Det var i forhold til bødens størrelse.

Den 59-årige er tidligere blevet dømt for ikke at tage ordentlig vare på sine dyr. Bødens størrelse afspejlede sig i, at der er tale om gentagelsestilfælde, oplyser Klaus Holten Kristensen.