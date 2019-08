Dødstrussel og spand urin hældt ud over medarbejdere: 53-årig mand får behandlingsdom

Korinth: En 53-årig mand er ved Retten i Svendborg blevet dømt for vold og trusler mod personale på det tidligere bosted Solskrænten i Korinth ved Faaborg.

I retten nægtede manden, at han skulle have slået en pædagog i hovedet med en knyttet hånd og i forlængelse heraf at have truet en social- og sundhedsassistent med at slå hende ihjel. Samme social- og sundhedsassistent blev også senere udsat for vold, da hun blev sparket i siden.

Også ved det overfald blev der fremsat dødstrusler mod personalet, mens den nu 53-årige en måned senere valgte at hælde en spandfuld urin ud over en socialpædagog.

De to sidste forhold fandt sted i april og maj 2018, og retten kendte ham skyldig. Men da han samtidig blev vurderet som utilregnelig på gerningstidspunktet, blev der ikke tale om en fængselsstraf. Den 53-årige blev i stedet dømt til psykiatrisk behandling.

Det er et år siden, at Socialtilsyn Midt krævede Solskrænten lukket på grund af dybt kritisable forhold på stedet. Kommunens anke blev afvist, og med udgangen af april i år lukkede stedet ned.

I dag er der åbnet et nyt socialpsykiatrisk botilbud til især sindslidende på stedet. Det hedder Botilbud Korinth.