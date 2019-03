Din guide til en kanoniseret naturoplevelse: 10 steder du skal opleve i Svanninge Bakker

1. Udkigsposten

Fra udkigsposten bag restaurant Skovlyst får man i 87 meters højde en imponerende udsigt over hele det bakkede område. I klart vejr kan man endda se helt til Als og til Åbenrå med Enstedværkets skorsten. Før i tiden blev området brugt som samlingssted, blandt andet for møder, dansearrangementer og Den Fynske Dag. Tre store sten danner Talerstolen, hvorfra Anders Fogh Rasmussen i 2001 skød sin valgkampagne i gang, og det var desuden i dette område, man mener, maleren Fritz Syberg fandt motivet til et af sine mest berømte værker "Aftenleg i Svanninge Bakker". Værket kan i dag opleves på Faaborg Museum.

2. Hestebakken

På trods af at jorden under Svanninge Bakker er meget sandholdig og derfor ikke er så god til dyrkning, har området engang været brugt til landbrug. Men Hestebakken har aldrig været pløjet, sprøjtet eller gødsket og ligger helt uberørt for sig selv. At mennesker ikke har blandet sig betyder, at her lever særligt mange forskellige plante- og insektarter, som ikke ses andre steder i Svanninge Bakker. På Hestebakken vokser mere end 125 arter af græsser og urter foruden laver, mosser og svampe, og her lever alle fem danske krybdyrarter - markfirben, almindelige firben, stålorm, snog og hugorm. Om sommeren kan man også støde på hvepseedderkoppen, som kom til Danmark i 1992. Som navnet antyder er edderkoppen - efter danske forhold - stor, og dens bagkrop er hvid-, gul- og sort-stribet som en hveps. Den stikker dog ikke.

3. Tårnet

Den første restaurant Skovlyst blev opført i 1926 af gårdejer Jens Andersen. Han gik op i astronomi, og i 1935 byggede han det 18 meter høje tårn bag restauranten, hvorfra han kunne betragte himmelrummet gennem sin stjernekikkert. Fra tårnet kan man i dag opleve en storslået udsigt over Svanninge Bakker.

4. Lerbjerg

Med sine 126 meter er Lerbjerg det højeste punkt i Svanninge Bjerge. Faktisk er udkigspunktet det fjerdehøjeste på Fyn. Lerbjerg er en issøbakke, hvilket betyder, at den er skabt af grus, sand og ler aflejret i en sø. Da isen, der skabte området ved Svanninge Bakker og -Bjerge smeltede, blev søens bund til en bakke. Fra Lerbjerg kan man se ud over Faaborg Fjord og Det Sydfynske Øhav, og i klart vejr rækker udsigten helt til Odense. Svanninge Bjerge dækker i alt cirka 586 hektar, og her kan man finde otte markerede løbe og vandre-ruter, der strækker sig mellem 3,5 til 9 kilometer.

5. Tyveknap

Bakken Tyveknappen har en historie, som de færreste formentlig forbinder med Svanninge Bakker i dag. På grund af sin højde og placering ud mod den gamle hovedvej mod Odense, har stedet været brugt som galgebakke. Bakketoppen kan ses fra hovedvejen, og galgen har formentlig tjent til skræk og advarsel for forbipasserende, der har kunnet se den skyldige hænge i galgen.

6. Naturlegeplads

For børn og barnlige sjæle, der elsker at tumle i naturen, er naturlegepladsen Troldeland et sandt slaraffenland. Naturlegepladsen er en af Danmarks største, og her er både tarzanbane for de større børn og "Alfeland" til de mindre børn. Man kan bygge huler, lave bål, sidde i regnvejrsly, og dyr er velkomne, så længe de holdes i snor.

7. Hammerdammen

Dele af Hammerdammen var indtil cirka år 2000 opdyrket jord, men i dag har man genskabt vådområdet. Engene ved Hammerdammen er rige på kildevæld, som via Rislebækken leverer vand til Arreskov Sø. På vej gennem Sollerup Skov passerer bækken en slugt med stejle skrænter, som kaldes "Helvedes Hule". Ifølge en gammel skrøne gemte en morder sit offer her.

8. Welsh Black-kvæget

Welsh Black-kvæget i Svanninge Bjerge er med til at skabe gode levesteder for mange dyr og planter. Når området græsses af, kan sollyset nå helt ned til jordoverfladen. Det giver mulighed for, at mange forskellige plantearter kan vokse her - og give føde til mange forskellige dyr. Kreaturerne er robuste dyr, som kan klare sig i naturen året rundt. De er i stand til at fordøje næringsfattige vækster som lyng og andre hedeplanter og kan overleve på meget magre jorde. Kreaturerne er fredelige, men de er ikke kæledyr. Derfor bør man ikke klappe eller fodre kvæget, og hunde skal holdes i snor.

9. Vildskov

For at redde dyre- og plantearter, der længe har lidt under menneskets kommercielle skovdrift, har Bikubenfonden omlagt 40 procent af skovområdet i Svanninge Bjerge til vildskov. Her kan man få en autentisk oplevelse af den uberørte natur med moser, lysninger, tæt krat og væltede stammer, der er hjemsted for svampe og biller. Fra 2019 begynder omlægningen af den resterende skov.

10. Forskningsstationen

Midt i Svanninge Bjerge ligger forskningsstationen, der med sit arkitektoniske træ-look falder godt i med landskabet. Her har Bikubenfonden siden 2016 arbejdet side om side med forskere og biologistuderende fra Syddansk Universitet, som får mulighed for at komme helt tæt på rævehvalpe og flagermus.