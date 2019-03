Ringe: Ringe Frimærkeklub holder møde onsdag 20. marts kl. 19.30 i klublokalet K14 på Guldhøj, Floravej i Ringe.

Her vil Torben U. fortælle om, hvordan de teknologiske muligheder kan inddrages i filatelien. Digitalisering åbner for en række nye måder at bearbejde samleriet på. Blandt andet kan et overtryk "løftes" af frimærket, og der kan findes meget små varianter på mærkerne.

Mødet afholdes kl. 19,30 i klubbens lokale K14 på Guldhøj, Floravej i Ringe.

/EXP