Faaborg: Lørdag den 9. februar kl. 14-16 markerer Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening, at man har 25 års jubilæum - som dog falder på den 8. februar. Markeringen sker i Katterød Forsamlingshus med en lille sammenkomst med et let traktement. Foreningen har udvalgt forskellige billeder m.v. fra arkivet, som fortæller om egnen og foreningens virke. Alle er velkomne til at komme og deltage i markeringen af jubilæet. /exp