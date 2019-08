Jan Fogde var sidste år involveret i Outdoor Sydfyn som praktikant. Men pr. 1. maj blev han ansat som ny event- og fritidskonsulent i kommunen i stedet for Signe Pardorf Nielsen, der nu står i spidsen for Vores Faaborg & Egn. Så han er med andre ord "den nye Signe Pardorf".

- Vi har mange nye "try it"-aktiviteter, og når vi har et væsentlig større udbud, forventer vi også en større deltagermasse.

Mens tilmeldingerne til de mere konkurrenceprægede dele ligger på niveau med tidligere - eller måske med en mindre stigning - vil antallet af såkaldte "try it"-aktiviteter nærmest eksplodere. Altså alle mulige former for outdoor-aktiviteter, som alle og en hver kan komme og prøve.

Der sættes ekstra fokus på at skabe et fællesskab blandt de frivillige, som alle får ens T-shirts på. Foto: Outdoor Sydfyn

En anden aktiv lokal kvinde, Lea Dyrehauge Larsen, vil stå for familieleg i skoven. Et koncept, hun tidligere har kørt i parker i København, og nu vil hun gerne prøve det af, efter hun er flyttet til Faaborg.

- En af dem er Adventure Race, som vi forventer os meget af. Det er tre unge kvinder, der har gået på Adventure Race-linjen på Ollerup, der skal stå for det. De har fundet et koncept, så det kan laves med udgangspunkt i stævnepladsen, hvorfra man så skal ud på forskellige udfordringer, fortæller Jan Fogde.

- Og så håber vi at lokke alle med over til 100 meter sprint i rulleski bagefter. Det er ren action og meget publikumsvenligt, nævner Jan Fogde.

Fokus på de frivillige

Netop omkring de frivillige sker der også noget nyt i år.

- Der kommer flere frivillige på pladsen, og vi vil gerne forsøge at skabe en form for fællesskab, lidt i stil med Roskilde Festival, hvor de frivillige har deres helt eget miljø med et særligt frivillig-koncept. Og alle de frivillige får ens T-shirts, så alle kan se, at det er nogen, man kan henvende sig til, forklarer praktikant i sekretariatet Katja Elg Damsted.

Outdoor Sydfyn 2019 finder sted i dagene 22.-25. august.