Det sociale værested Havnestuen i Faaborg arrangerer juleaften for ældre og ensomme

Faaborg: Det sociale værested Havnestuen i Havnegade i Faaborg holder som sædvanlig juleaften.

Arrangementet for ældre mennesker begynder sidst på eftermiddagen, og kl. 18 serveres julemenuen.

Den består af andesteg, flæskesteg og risalamande.

Aftenen byder også på julehygge, julesange, uddeling af julegaver og andet. Alt det fås for 40 kroner.

Og arrangementet er ikke kun for Havnestuens daglige brugere.

Juleaften i Havnestuen er for alle ældre og ensomme i kommunen, der mangler et sted at fejre juleaften.

Arrangementet er støttet af Faaborg-Midtfyn Kommune, og den daglig leder af Havnestuen, Anne Inez Jensen, har de nødvendige frivillige hjælpere til at hjælpe med arrangementet.

Tilmelding sker ved henvendelse i Havnestuen, og de cirka 40 pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Havnestuen er til daglig et anderledes spisested i Faaborg, hvor det er muligt at købe et billigt måltid.

Men Havnegade 40 er også et sted, hvor borgere kan mødes og få en hyggelig sludder.

Alt arbejde i Havnestuen er baseret på frivillig og dermed ulønnet arbejdskraft, og frivilligjob.dk har tidligere efterlyst frivillige til både madlavning og rengøring, og særligt om fredagen har der manglet frivillige.

Man kan blive medlem af Foreningen Havnestuens Venner, der støtter "Den selvejende institution Havnestuen 2017".

Tidligere har Havnestuen været drevet af Dansk Røde Kors, som garanterede 100.000 kroner til driften i 2017. Herefter skulle lokale sponsorer på banen.