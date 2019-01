Det skal lyde og lugte som Carl Nielsen: Barndomshjem under stor forvandling

Odense Bys Museer er i disse måneder i gang med en større ombygning af Carl Nielsens barndomshjem i Nr. Lyndelse. Gæster skal ikke føle, at de kommer ind på et museum, men derimod at de træder ind i et hjem. Carl Nielsens hjem, vel at mærke.

Nr. Lyndelse: Der er ikke meget museum over Carl Nielsens barndomshjem for tiden. Det lille, hvide hus er tømt for al inventar, og værelserne står helt tomme tilbage. Hjemmet er dog langt fra forladt. Tværtimod er det fuld af liv. Gæsterne, der farer ud og ind af huset, er ikke museumsbesøgende, men derimod håndværkere og malere, som knokler på livet løs. Den 30. april skal en ny udstilling nemlig være klar, og det kræver en større ombygning af barndomshjemmet, som derfor holder lukket indtil da.

Carl Nielsens barndomshjem Carl Nielsens barndomshjem ligger i dag på adressen Odensevej 2a, Nr. Søby.Komponistens forældre købte huset i 1878, og det blev Carl Nielsens tredje og sidste barndomshjem.



Han boede der fra marts 1878 til november 1879, hvor han kom i lære som militærmusiker i Odense.



I sin erindringsbog "Min fynske barndom" beskrev han hjemmet som "et palads af sol og lys og glæde".



Huset blev omdannet til museum i 1956, og den seneste udstilling er fra 2001.



Den nye udstilling står klar 30. april 2019.

Museumsinspektør Ida-Marie Vorre står i spidsen for den nye udstilling, der skal være klar i slutningen af april. Foto: Nils Svalebøg

Forbud mod montre - Det skal være som om, man kommer ind i et hjem og ikke ind på et museum, når man træder indenfor, forklarer museumsinspektør Ida-Marie Vorre om ambitionerne. Hun har i snart 13 år har været tilknyttet Carl Nielsens barndomshjem og står i spidsen for den nye udstilling. - Når vi i dag interesserer os for Carl Nielsen, er det fordi, hans musik stadig lever i bedste velgående, mener museumsinspektøren. Hun fortæller, at for at skabe en hjemlig stemning må der ikke være montre, spotlys og udstillingsgenstande i huset, men derimod kun genstande, som besøgende må røre ved, og møbler, som man må sidde i.

Lige nu spiller omgivelser ikke godt sammen med museumsoplevelsen indendørs. Det skal der ændres på i fremtiden, hvor syrener og kirsebærtræer skal pryde haven. Foto: Nils Svalebøg

Lyde og dufte Der skal heller ikke være nogen tvivl om hvis barndomshjem, man træder ind i. Derfor arbejder Ida-Marie Vorre meget med sanserne såsom lyde og dufte. - I stuen sad Carl Nielsens far ofte sammen med sine venner og spillede musik. Flere af de i alt 12 børn spillede også selv violin, og derfor skal det lugte lidt tæt af røg, tobak og af harpiks, som man brugte til at smøre strengene med, fortæller hun. Selvom Carl Nielsen ikke boede i huset i ret mange år, lod han sig i sin musik i den grad inspirere af barndomshjemmet, som han i sin erindringsbog kalder "et palads med sol og lys og glæde". - Der er ingen tvivl om, at han havde stor tilknytning hertil. Og mindst en gang om året kom han tilbage for at se syrenerne springe ud, siger Ida-Marie Vorre.

Huset er lukket for gæster i flere måneder. Kun Ida-Marie Vorre og håndværkerne har adgang, mens de forbereder den nye udstilling. Foto: Nils Svalebøg

Store planer Naturen betød meget for Carl Nielsen, og det indgår også i planerne for barndomshjemmets fremtid. I første omgang har Odense Bys Museer fået 1,5 millioner kroner fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen legatet. De penge skal gå til den indendørs ombygning af barndomshjemmet. Ida-Marie Vorre har dog på sigt flere planer for museet, som især handler om udendørsarealerne. - Haven ser sådan lidt kommunal og kedelig ud, siger hun og fortæller, at hun gerne vil have plantet netop syrener, men også kirsebærtræer, som man også ved, stod der dengang. Dertil kommer også et ønske om en pavillon. - Vi er meget sårbare over for vejret. Hvis vi skal holde foredrag, koncerter og andre fællesskabsaktiviteter, så skal vi altid have en plan B, hvis det regner. Og sidst - men bestemt ikke mindst - arbejder Ida-Marie Vorre også for en ny parkeringsplads med blomster og syrener, sådan at museumsoplevelsen allerede starter ved ankomsten. Det kræver imidlertid et større samarbejde med Vejdirektoratet og ligger derfor lidt længere ud i fremtiden. - Det er en vildt spændende tid. Det får ikke kun stor betydning for museet, men også for hele området, mener Ida-Marie Vorre.