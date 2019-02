Det siger politikerne om mulig skoleflytning

Borgmester Hans Stavnsager (S): - Det er primært på grund af den tilbagemelding, der er kommet fra ledelse og medarbejdere på på Heldagsskolen, at jeg går ind for en flytning. Det er en sag, hvor der er mange hensyn at tage, og jeg er sådan 55-45 for en flytning, men det er ikke sort-hvidt for mig. Det bliver en af de situationer, hvor det bliver spændende at komme til kommunalbestyrelsesmøde, for der kommer helt sikkert en afstemning. Inden mødet har de forskellige partier jo gruppemøder, hvor man måske når frem til en fælles holdning. Jeg har ikke noget problem med, hvis vi ender med at stemme forskelligt i den socialdemokratiske gruppe. Men jeg kan helt ærligt ikke overskue, hvor det vil lande.

Her er et udpluk af, hvad politikerne i kommunalbestyrelsen mener om en mulig flytning af Heldagsskolen fra Vantinge til den gamle Brahetrolleborg Skole.

Kristian Nielsen (V): - Den her sag har været usandsynlig dårligt behandlet, og det har været noget rod, at den har været en kombination af åben og lukket dagsorden. Når man sætter en del af det på den lukkede dagsorden, afskærer man jo en hel masse fra at kommentere på det. Vi kan godt se, at høringssvarene fra medarbejderne på Heldagsskolen taler for en flytning. Men vi er ikke overbevist om, at det pædagogisk er en god idé. Vi mener egentlig, Vantinge er et sted med mere fred og ro. Nu har vi haft Brahetrolleborg Skole til salg i to år, og nu har vi så en køber, som har et projekt i samarbejde med landbrugsskolen og efterskolen i Korinth. Så er det usandsynlig dårlig stil her i slutfasen at sige: Nu er skolen alligevel ikke til salg, nu vil vi bruge den selv. Men det er selvfølgelig med blødnene hjerte, at det nu bliver udtillet på åbent punkt, at vi ikke er enige i Venstre, for vi tromler jo hen over to af vores medlemmer i et fagudvalg, og det er noget, man ellers normalt ikke gør.

René Dyrberg Jørgensen (DF): - Jeg stemmer nok sammen med de andre i vores gruppe for en flytning af Heldagsskolen. Hvis vi flytter nogle af vores 10. klasse elever til Green Care-projektet, vil det bliver noget dyrere end i dag. Det er måske ikke helt fair over for borgerne, hvis vi giver mere for at have vores 10. klasse hos en privatmand, samtidig med at vi skal fyre nogle af vore egne lærere i 10. klasse. Jeg har ellers været meget varm over for Green Care-projektet også i forhold til turisme og den slags, men der er også mange usikkerheder.

Mads Holdgaard (Alternativet): - Det er svært at få fat om de ting, der ligger i Green Care. Hvor seriøst er det, og hvor fremtidssikret er det? Vi står med en udfordring for Heldagsskolen lige nu, og her er det en oplagt mulighed at flytte skolen til Korinth. Og jeg er sikker på, det også vil være godt for Korinth. Vi får liv i en tom kasse igen. Og så ved jeg godt, at så står vi med en anden tom kasse i Vantinge. Men skolen i Korinth egner sig godt til formålet nu, og det synes jeg bare er herligt.

Morten Schjøtt (Enhedslisten): - Green Care-projektet er meget bygget op på kommunale pladser, og det er i høj grad kommunale penge, der skal finansiere det. Jeg kan godt være lidt skeptisk over for økonomien i det. Det er et sympatisk projekt, der sikkert også kunne være med til at sikre busrute 920, og det kunne også styrke Korinth. Men der er lige så mange ulemper, også i forhold til at vi gerne vil styrke campus på Faaborg Gymnasium. Så med de meget positive svar fra medarbejderne på Heldagsskolen er jeg mest stemt for at flytte skolen.

Søren Clemmensen (K): - Jeg agter fortsat at stemme for en flytning af Heldagsskolen i kommunalbestyrelsen. Når en enig medarbejderstab ønsker noget helt nyt, siger min erfaring fra mit tidligere virke mig, at så skal man støtte det.