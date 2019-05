Det siger folk om vejlukning

Henning Sørensen, 66 år, Faaborg: - Jeg mener, at lukningen af vejen vil gavne Lines café. Øhavsmuseet vil trække flere mennesker til, og grusvejen er en fin idé. Der vil også komme mere plads til Line Klivager. Jeg mener dog, at kommunen skulle tage at lytte mere til, hvad gadeforeningerne rundt omkring har af ønsker i stedet for at bygge noget, som ingen har spurgt om.

Jørgen Henriksen, 49 år Diernæs: - Jeg er helt enig med Line Klivager i, at der har været mangel på information, når det gælder lukningen af vejen. Jeg mener, at lukningen af vejen ikke vil gavne Lines café. Jeg kan ikke se ideen i at have et museum det sted, de har tænkt sig. Jeg mener, at alt på slagterigrunden skulle rives ned, og der skulle bygges noget andet attraktivt op, mens vejen op til Lines café skal forblive, som den er nu.