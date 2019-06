Det siger de på Facebook

Historien om familiens dagplejeplads 15 kilometer fra bopælen bliver debatteret på avisens Facebook-side Nyt om Midtfyn. Her er et udpluk af kommentarerne, og du kan også selv deltage i debatten ved at gå ind på Facebooksiden.

Mie Højgaard Haurum: Sådan er det jo desværre. Der er pladsgaranti til den valgte dato- men dermed er det jo ikke sikkert, at der lige er plads i den by, man ønsker - desværre. Man kan jo altid udskyde opstart til der er plads det ønskede sted.

Mikala Brun Hansen:Har folk læst artiklen? Det er jo ikke kun udfordringen med længden imellem bopæl og institution, men at de kan ikke nå at hente deres barn indenfor åbningstid i den dagpleje, de har fået tilbudt. Jeg kan godt forstå, at de er pressede og frustrede. Jeg fik også tilbudt plads i modsat retning af, hvor vi begge arbejder og med en omvej på 16 kilometer dagligt. Man er som børnefamilie rigeligt presset i forvejen, og FMKs dagpleje skal leve op til deres egne værdier og målsætninger.

Kathrine Laursen: Måske Faaborg-Midtfyn Kommune fik fyret lidt for mange dagplejere for 5 år siden.

Leo Mathis Berry: Grotesk udvikling. Og tænk sig, hvis forældre ingen automobil har, så får de at vide, de bare må gå eller cykle 8-15 km. frem og tilbage til nærmeste pladsanviste kommunal dagplejer i FMK.

Lene Ipsen: Så dårligt tilbud. Tilbage med otte kilometer-grænsen.

Marlene Bødker Carlsson: Vi bor i Espe og fik et plejebarn, som skulle bruge plads hurtigst muligt. Fik plads i Korinth. Sådan er det, desværre, men kører gerne turen for en god dagplejer.

Liselotte Victoria Binau: Tror det er mere eller mindre normalt i dette område. Problemet er, at der ofte ikke er offentlig transport til dem, som har brug for det.

Signe Sofie Westerboe Jackson: Det er den samme historie om og om igen! I 2015 stod vi med samme problem i Nr. Lyndelse/Nr. Søby. FMK gør det virkelig svært at være børnefamilie her i kommunen. Så denne gang sikrede vi os en plads i privat pasning, inden jeg overhovedet var gravid. Håber at I finder en løsning.

Jette Rasmussen: Måske kunne mor prøve, om hun kan tage offentlig trafik. Tog til Svendborg, bus til Nyborg - begge dele afgår hver dag (for det meste) fra Ringe. Så kan far have bilen de dage. Og måske kan det lade sig gøre, at far kan møde tidligere ind og dermed få før fri.