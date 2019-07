Det lugtede af OL-stemning i Faaborg

Fælles indmarch fra sejlklubben til Torvet og præmieoverrækkelse i masters-klassen var mandag aften et af højdepunkterne under det 10 dage lange EM i Europajolle i Faaborg.

Faaborg: Det her er muligvis det tætteste, Faaborg nogensinde kommer på noget, der smager af olympiske lege. Anført af vægterne - alle fire på én gang - og Fynsk Slagtøjsakademi marcherede omkring 150 sejlere mandag aften fra sejlklubben til fælles indmarch på Torvet. Som ved en OL-åbning gik de gennem byens gamle gader og viftede med deres landes flag og navneskilte, iklædt ens dragter fra land til land og med lokale og turister som publikum. Begivenheden var på én gang afslutning på masters-klassen (mænd over 35 og kvinder over 30) og åbning på youth-klassen (op til 19 år) ved EM i Europajolle, som Faaborg Sejlklub lige nu er vært for. På Torvet var der medaljer til vinderne hos de ældste sejlere, der har været i gang siden torsdag. Nu fortsætter de unge med deres sejladser frem til på lørdag. - Jeg har aldrig haft så mange mennesker til min fødselsdag, sagde sejlklubbens formand, Jakob Frost, i sin velkomsttale - hvorefter hele Torvet brød ud i "Happy birthday to you". Jakob Frost blev 43, og på lørdag fylder præsidenten for Europajolleklassen, spanieren Paul Depoorter, 55 år. - Invester i unge og sport. Det kommer mangefold tilbage, opfordrede Paul Depoorter i sin velkomsttale, inden borgmester Hans Stavnsager officielt erklærede de unges klasse for åben. For sejlklubben er det et kæmpe arrangement, der involverer 45 frivillige over 10 dage. Men alt kører, som det skal, fortæller Marianne Bløcher fra sejlklubbens bestyrelse. - Vi havde søndag aften en "sailors dinner" for masters-klassen med 100 mennesker til grillmad i sejlklubben. Det gik supergodt og var rigtig hyggeligt. Torsdag aften, hvor der er Open By Night, har vi igen en "sailors dinner", hvor vi bliver 165 til spisning, fortæller hun.

Alle Faaborgs fire vægtere var samlet for at lede tropperne gennem byen. Foto: Palle Søby

Så har man oplevet det med! Borgmester Hans Stavnsager kunne mandag aften bevæge sig gennem byen i et optog af olympiske dimensioner. Foto: Palle Søby

Alle sejlerne og en pæn portion lokale og turister var mandag aften samlet på Tovet. Foto: Palle Søby

Nordisk forbrødring på Torvet. Foto: Palle Søby

Faaborg Sejlklubs formand, Jakob Frost, fyldte 43 år og blev fejret, da hele Torvet sang "Happy birthday to you" for ham. Foto: Palle Søby

Powertumblerne fra Svendborg Gymnastikforening leverede et hæsblæsdende show. Foto: Palle Søby

- Invester i unge og sport, lød opfordringen fra spanieren Paul Depoorter (t.h.), præsident for Europajolleklassen, til borgmester Hans Stavnsager, mens sejlklubformand Jakob Frost kan glæde sig over, at kommunen også har investeret i at få en event som EM i Europajolle til Faaborg ved at give tilskud til klubben. Foto: Palle Søby

Torvet var fyldt med unge sejlere fra nær og fjern. Foto: Palle Søby

Det kræver en begivenhed af en hvis kaliber, for at alle fire vægtere stiller op på én gang: Fra venstre Christian Donvig, Klaus Thormann, Steen Bo Verner og Torben Bo Harder. Foto: Palle Søby

Fynsk Slagtøjsakademi havde lovet, at de kunne spille hele byen op. Det kunne de! Foto: Palle Søby

Der var dukket pænt mange tilskuere op på Torvet. Foto: Palle Søby

Det tyske hold til foto-session inden afgang fra sejlklubben. Foto: Palle Søby

Både lokale og turister havde taget opstilling langs ruten, der gik fra sejlklubben via Havnegade, Holkegade, Mellemgade, Grønnegade, Bøjestræde, Tårnstræde og Tårngade til Torvet. Foto: Palle Søby

Faaborgs fire vægtere gik i spidsen for optoget gennem byen. Foto: Palle Søby

Optoget fyldte godt op på Havnegade. Foto: Palle Søby

Det tyske hold på Torvet. Foto: Palle Søby

Huhej, hvor det går - her gennem Bøjestræde. Foto: Palle Søby

Det sidste stykke forbi Klokketårnet mod Torvet. Foto: Palle Søby

Sejlerne fra alle de deltagende lande har taget opstilling på Torvet. Foto: Palle Søby

Fynsk Slagtøjsakademi gav den gas gennem byen. Foto: Palle Søby

Vægterne i hjemmevante omgivelser. Foto: Palle Søby

Mandag sluttede sejladsen i masters-klassen, så der var medaljeoverrækkelse på Torvet. Foto: Palle Søby

Der blev overrakt medaljer i masters-klassen, og youth-klassen blev åbnet. Foto: Palle Søby

Powertumblerne fra Svendborg sluttede showet på Torvet af. Foto: Palle Søby

Akrobatiske powertumblere fra Svendborg Gymnastikforening. Foto: Palle Søby

