Derfor valgte kommunen ny revisor: Momspligt ville fordyre haldrift med 1,3 mio. kr.

I forbindelse med, at Faaborg-Midtfyn kommune indførte en ny halmodel ved årsskiftet, opstod der en momsproblematik. Med den nye model var kommunen nemlig blevet momspligtig, mente Midtfyns Fritidscenters revisionsrådgiver Deloitte. Og kommunens eget revisionsfirma BDO gav Deloitte ret i den vurdering.

Af det oplæg, som Økonomiudvalget den 1. april blev præsenteret for, fremgår det, at hvis kommunen blev momspligtig i forhold til haller og fritidscentre, ville det årligt koste kommunen 1,3 mio. kroner ekstra ud over den vedtagne kommunale støtte til hallerne.

I forvaltningens oplæg til politikerne præsenteres problematikken således: "Da BDO er enig med Deloitte, kunne en vej at gå være at acceptere momspligten. Det er på mange måder en enkel løsning af en kompliceret sag, men det gør det dyrere at have haller i kommunen, og det betyder, at vi grundlæggende accepterer, at en kommune ikke (længere) kan give tilskud til en hal. Sidstnævnte kan få betydning i Ankestyrelsens behandling af en klagesag om kommunal støtte i forhold til fitnessaktiviteter... alternativt kan kommunen bede om en anden vurdering - altså om hjælp til at omformulere halmodellen, så den falder uden for momslovens område."

Og det var så her, at BDO blev fravalgt, og PrivatRevision og revisionsfirmaet Revitax kom på banen som mulige rådgivere. Vel vidende at det var Helene Bækmarks brors firma, der dermed blev kommunens rådgiver, valgte politikerne i Økonomiudvalget PrivatRevision, da de kunne løse opgaven hurtigt.