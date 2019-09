Derfor holdt Krone 1 på Torvet: Kongebil skabte postyr i Faaborg

Mange undrede sig over uanmeldt royalt besøg. I virkeligheden var der tale om en practical joke i forbindelse med receptionen for Charlotte Stiller, der er ny indehaver af Hotel Faaborg.

Faaborg: Det kan nok være, det satte gang i kameraerne på mobiltelefonerne, da en smuk Jaguar med nummerpladen "Krone 1" pludselig optog en parkeringsplads på Torvet i Faaborg mandag eftermiddag.

Der blev strukket lange halse for at få et glimt af en kongelig, for hvem kunne det mon være, der sådan helt uofficielt gæstede Faaborg? Var det mon majestæten selv på en afstikker fra det officielle pligter i forbindelse med det aktuelle besøg i Slesvig-Holsten? Eller måske kronprinsen og familie, som er så glade for Faaborg?

Næh, i virkeligheden var der ingen ægte kongerøgelse over besøget, men derimod tale om en smukt gennemført practical joke med den nye indehaver af Hotel Faaborg, Charlotte Stiller, som holdt ovetagelsesreception mandag.

- Ja, jeg spærrede godt nok øjnene op, da Konge 1 kom trillende ind på Torvet lige før receptionen. Jeg kunne dog hurtigt se, at der var min mands kammerat og kollega, Torben Dahm, der sad bag rettet, selv om han både var i sort jakkesæt og slips. Han steg ud med favnen fuld af blomster og sagde at jeg selvfølgelig skulle hyldes som hoteldronning for en dag, griner Charlotte Stiller, jublende glad over, at der blev gjort så meget stads ud af hende.

Charlotte Stillers mand, Christian Stiller, havde sammen med sin kammerat i hemmelighed aftalt at gøre ekstra ud af dagen, og det lykkedes altså. Og der var ganske mange, der faktisk troede, at der havde været ægte kongeligt besøg i byen. Blandt andre avisen her, der nåede et ringe til Kongehuset for at spørge, hvad Krone 1 mon lavede i Faaborg? Det fik vi selvsagt ingen svar på.

Den rigtige Krone 1 er i øvrigt en Daimler Limousine, som Kong Frederik 9 anskaffede. Den var Dronning Ingrids yndlingsbil.

Og Charlotte Stiller? Ja, hun fik en dag med en opmærksomhed, der var aldeles overvældende og bestemt en hoteldronning værdig.