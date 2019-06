Derfor elsker de Heartland: De små detaljer gør hele forskellen

Midtfyn: Heartland synes at mejsle sig ind i hjerterne på tusinder af festivaldeltagere, men spørger man dem til, hvad der er for en oplevelse, der står frem som den helt store, som avisen gjorde på festivalens sidste dag, er det slående, at de fleste af dem, vi talte med, nødigt vil gøre svaret så simpelt.

Det er ikke den medrivende energi fra den forrygende koncert med Raconteurs fredag aften, det er ikke Knud Romers kloge analyser i Talk-teltet lørdag, end ikke skaldyrsplatten fra Musling Bistro og bestemt ikke nøgenbaderens uheldige ødelæggelse af kunstnergruppen Chaos Engine sø-skulptur "Stjernen" fredag.

- Det hele er jo bare sindssygt hyggeligt, og så er det civiliseret, bemærker Kasper Munck, 35 år og selvstændig messebygger fra København.

For anden gang er han på Heartland sammen med kæresten Mette Damsgaard, 34 år og marketingschef i et emballagefirma. Parret bor hos venner i Espe, mens de er på Fyn.

- Vi joiner med en gruppe på omkring 20 venner, og vi nyder, at her er plads, rent og pænt og lækker mad. Det er egentlig ikke for musikkens skyld, for programmet er lidt tamt, men der er noget familieagtigt over hele stemningen her, siger hun.

Hans Østergaard, 67-årig fotograf et netop på familietur, blandt andre med datteren Sofie Amalie Østergaard, 28 år og shippingansat i København:

- Man ser alle mulige aldergrupper her, og folk vælter ikke drukne rundt. Jeg havde egentlig set frem til Kris Kristoffersen, det blev ingen stor oplevelse, men manden er 82, så han skulle nok have været her for 10 år siden, men er var der jo ingen Heartland. Skal jeg pege noget ud, må det blive osten fra Klingenberg, den er altså god, siger han.

Datteren Sofie Amalie Østergaard deler ostesmag med sin far:

- Men det er jo netop det med, at der er så mange forskellige ting, man ikke oplever andre steder. Musikprogrammet er så bredt, og tænk at man kan komme ind og høre designeren Vivienne Westwood, som jeg kender fra "Sex and the City". Hvor oplever man ellers lige den slags?

Kollegerne fra restaurant Spiselauget i Aarhus, Mia Simonsen, 28, og Hannah Vig, 24, er blandt andet på festival for at passe vinbaren Mas Vino for gode venner, og sover i telt på campingpladsen.

- Jeg er ellers ikke festivaltypen, men her er rene toilettet og gode badefaciliteter, og i det hele taget er der noget luxuriøst over Heartland. I aftes så jeg for eksempel et lysoptog med en gruppe hvidklædte mennesker. Det var vildt smukt. Der er sådan en helhed over Heartland, hvor der også bliver tænkt i de små detaljer, siger Mia Simonsen.

- Her er så mange små ting, der bare kommer til at gøre en stor forskel, samstemmer kollegaen Hannah Vig.