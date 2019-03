Den største Bøgebjergmesse nogensinde

Ud over alle standene, hvor man kan smage, kigge, købe og prøve, bliver der igen i år forskellige former for underholdning. Arkivfoto: Torsten Cilleborg

Vester Aaby: Den bliver større og større, den årlige Bøgebjergmesse i Vester Aaby, og årets messe søndag 10. marts er den største nogensinde. Det er sjette gang, messen holdes, og der er udsolgt af standpladser, fortæller en glad arrangør, Lars Bo Biilmann fra Bøgebjerg IF. De 45 udstillere i 2019 er seks mere end de 39, der var på messen i 2018. Af årets 45 udstillere er de 18 helt nye på plakaten. Udstillerne har hver især booket sig ind på ønsket antal standpladser a tre gange tre meter. De 45 udstillere fordeler sig på i alt 55 standpladser. - Den vellykkede indretning af standpladserne på Bøgebjergmessen i 2018 gentager vi her i 2019. Udstillerne vil i år være mere inddelt efter kategori: butik, brugskunst, erhverv og forening, fortæller Lars Bo Biilmann.

Bøgebjergmessen 2019 Bøgebjergmessen foregår i Bøgebjerghallen i Vester Aaby søndag 10. marts klokken 10.00-15.30.Programmet for messen:



Kl. 10.00 Åbningstale ved Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester, Hans Stavnsager.



Kl. 11.30 Dansere fra Kom & Dans i Bøgebjerg IF optræder.



Kl. 12.30 Dansere Kom & Dans i Bøgebjerg IF optræder.



Kl. 13.30 Jumping v/Helle Birck Mikkelsen.



Kl. 15.30 Tak for i år.



Entre: 25 kroner. Børn 0-11 år gratis.



Der er lodtrækning af gevinster på indgangsbilletten hver hele time klokken 11, 12, 13, 14 og 15.

De lokale dansere fra Bøgebjerg IF's "Kom & Dans" vil igen underholde publikum i hallen. Arkivfoto: Torsten Cilleborg

Politikere byder sig til Og hvad kan man så opleve på årets Bøgebjergmesse? Det bliver et bredt udvalg af både kultur, institutioner, foreningsliv og erhvervsliv, de fleste med lokal forankring i det sydfynske. Fra det kulinariske til det kunstneriske og fra børnehave til brugtbiler - der er lidt af det hele, og dermed også en god grund til at tage hele familien med i Bøgebjerghallen på søndag. Foruden de mange stande, hvor man kan smage, kigge, købe og prøve, er der forskellige aktiviteter og underholdning. Blandt de nye udstillere kan for eksempel nævnes: Barlebo Ost, DanBolig, Ioniseret Vand ApS, KE Auto, Mie Grønnegaards Keramik og Kunst og fiskefirmaet Nordfra.com fra Faaborg. Og så kan det også på Bøgebjergmessen mærkes, at et folketingsvalg venter lige om hjørnet. Således har både Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre meldt sig på banen som udstillere i 2019. Så her vil folk kunne høre, hvad for eksempel den radikale Søren Hillers vil byde ind med, når han nu stiller op til Folketinget. Det er i øvrigt første gang, der er politikere og ejendomsmæglere med på messen. For eksempel er DanBolig kommet med, fordi de mangler huse til salg i området.

Der er altid noget for en hver smag på Bøgebjergmessen. Arkivfoto: Torsten Cilleborg

Kreativitet og smagsprøver Man kan selvfølgelig også møde de trofaste udstillere, der har været med fra start, for eksempel Frost VVS, Vester Aaby Slagterforretning, CK Hypnoseterapi og Max's Brugtbiler. For de kreative børn og voksne er der hos Agershus Glaskunst igen i år mulighed for at lave glaskunst. Agershus Glaskunst medbringer en masse smukke stykker farvet glas, hvoraf noget af glasset er brændt på forhånd, så de mindste børn ikke skærer sig. Glasstykkerne limes på en klar glasplade, som efterfølgende brændes. Kunstværkerne kan afhentes cirka en uge efter. Det koster mellem 50 og 100 kroner til materialeudgifter. - Vi vil gerne have, at gæsterne får en god oplevelse med sig hjem. For de lækkersultne kan vi oplyse, at der i år også vil være flere stande med smagsprøver og i det hele taget mere, der inddrager publikum, nævner Lars Bo Biilmann. Der er også gamle kendinge på programmet. Hver hele time er der for eksempel lodtrækning om gaver fra udstillerne, så man skal beholde indgangsbilletten, der fungerer som lodseddel.

En hær af frivillige Messen åbnes af Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager (S). Men før han griber mikrofonen, har en mindre hær af frivillige været i gang. Der er blevet lagt gulv på, så alle kan gå ind i hallen uden at skulle skifte til indendørs sportssko, og udstillerne kan medbringe gasfyr, kunstværker, biler, madvarer og så videre. Et par skoleklasser fra Bøgebjergskolen har båret de "spanske vægge", som skal bruges til skillevægge mellem standene, fra skolen til hallen, og et hold frivillige har været i hallen for at gøre klar til udstillerne, fordele væggene, og føre strøm til standene. - Så vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi Bøgebjerghallen i Vester Aaby søndag 10. marts for at se, hvad Sydfyn har at byde på - alt sammen under ét tag, lyder opfordringen fra Lars Bo Biilmann.