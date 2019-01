Den nye sundhedsreform: Praktiserende læge vejrer morgenluft

- Muligvis fordi vi som praktiserende læger lidt har glemt at genopfinde os selv. Men det virker som om, man nu begynder at se, at vores sektor giver mening - også økonomisk. Det koster faktisk kun hver borger i Danmark 1300 kroner årligt at have adgang til en praktiserende læge døgnet rundt. Det kan man knap nok få et Netflix-abonnement for, siger han.

- Efter mange års ørkenvandring for lægepraksis, vejrer jeg faktisk lidt morgenluft. Det ser ud, som om man nu forstår, at en af de meget store styrker i det danske sundhedsvæsen er, at vi har en tradition for den alment praktiserende læge, der bor derude, hvor borgerne bor og lever, siger han.

Der er i alt otte praktiserende læger i Faaborg.Tre af dem arbejder i Lægehuset i Holkegade, der i alt har tilknyttet 5000 patienter. Et indledende møde om et sundhus i Faaborg er faktisk allerede berammet. Den 28. januar mødes lokale praktiserende læger med direktør Siggi Kristoffersen fra FMK for at tale om sundhus.

Lars Kensmark tror, at en sundhedsreform vil gøre det mere attraktivt at blive praktiserende læge. Foto: Kim Rune

Sundhedshus med specialister

Den vision, som Lars Kensmark ser kan udfoldes i de kommende år i for eksempel Faaborg, er, at byens praktiserende læger samles i et nyt sundhedshus.

- Jeg ser for mig et sundhedshus her i Faaborg, hvor de lokale praktiserende læger er under samme tag - stadig som selvstændigt praktiserende - og at vi vil have et langt tættere samarbejde med hjemmesygeplejerskerne, især om de mest syge patienter, siger han.

- Jeg forestiller mig også, at vi har et samarbejde med OUH om nogle satellit-ambulatorier, hvor forskellige specialister fra det store højhus i Odense kommer ned til Faaborg og sidder i vores sundhedshus, hvor de har en ambulatoriedag. Det kan være en gang om ugen eller en gang om måneden efter behov. Men hvor vi også har en mulighed for at få en snak med vores specialistkollega omkring disse patienter. Målet må være, at patienterne kan få den mest kvalificerede behandling hernede uden nødvendigvis at skulle tage til Odense, siger han.

Han forestiller sig også, at nye metoder som f.eks. ultralydsdiagnostik kan udvikles langt hurtigere, end det sker i dag.

- Mange lægehuse bruger det allerede, men samarbejdet med speciallæger vil kunne opkvalificere det, siger han.