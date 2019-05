Ny Stenderup: Beboerforeningen i Ny Stenderup inviterer torsdag 23. maj kl. 16 til åbning af den nye cykelrasteplads på Ny Stenderupvej 10. Rastepladsen er den første af sin art på Fyn, hvor en beboerforening tager initiativ til at forbedre forholdene for cyklister.

Ny Stenderup ligger på Margueritruten og cykelruten på Sydfyn, hvilket var en af baggrundene for beboerforeningens idé om at lave et pitstop for dem, der har brug for luft, et hvil eller måske trænger til at få spændt kæden.

Projektet er gennemført af beboerne i Ny Stenderup med økonomisk støtte fra Borgerbudgettet, KEN-fondet og "Slåigangpuljen".

Indvielsen fejres med taler, lidt til ganen og sang. Operasanger Jesper Buhl kommer og synger for - og giver en enkelt solosang.

Den officielle del slutter kl. 17, men der bliver mulighed for at blive lidt længere, hvor grillen bliver tændt, og beboerforeningen er vært ved en ristet pølse.