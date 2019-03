Demonstration: Husholdningskreds indbyder til blomsteraften i Ringe, og alle kan være publikum

Midtfyn: Ryslinge-Gislev Husholdningskreds arrangerer blomster-demonstration.

Den holdes af Vibeke Albjerg på Ringe Bibliotek mandag 25. marts kl. 19.

- Alle er velkomne, for man behøver ikke være medlem af kredsen. Vibeke Albjerg vil vise os flotte dekorationer, opsatser og buketter til den kommende påske, så vi kan få nogle gode ideer eller blot glæde os over at se og måske købe flotte kreationer.

Det fortæller Hanne Hartvig Petersen fra Ryslinge-Gislev Husholdningskreds i en pressemeddelelse.

- Og Vibeke vil udlodde nogle af dekorationerne på indgangs-billetten. Der serveres kaffe, te og kage. Lad os gå foråret i møde og få en hyggelig aften omsluttet af skønne blomster, opfordrer Hanne Hartvig Petersen.

Det koster 125 kroner at deltage, og der er tilmelding på 28 11 37 98. /SH