Man behøver ikke have åbnet en bog i sit liv for at være med i fælleslæsningen i X Huset. Men man skal være mand. Og over 50 år.

Vester Hæsinge: Højtlæsning skærper opmærksomheden og kan fungere som en form for meditation for hjernen, viser forskning - og i efteråret var der masser af opbakning til et oplæsningshold for mænd over 50 år i X Huset i Vester Hæsinge.

Nu fortsætter kulturhuset sammen med Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne og læseguiden Ina Lykke Schmidt succesen og tilbyder igen i 2019 fælleslæsning for mænd i X Huset.

Hver torsdag aften kl. 19.30-21 fra 10. januar-14. marts mødes holdet over en kop kaffe og en kort tekst, som den uddannede læseguide Ina Schmidt hjælper med at åbne op for og se nærmere på. Hun sætter gerne gang i samtalen ved at dele sin egen læseoplevelse. Man behøver således ikke at være vant til at læse for at deltage. Man kan også "være med på en lytter".