Kommunen sætter gang i foroffentlighedsfase forud for planer om at lave butikker på Jernvirke-grunden

Faaborg: Diskussionen, om hvorvidt det er en god ide at etablere et nyt butiksområde på den gamle Jervirke-grund, også kaldet Faaborg Erhvervspark, som maskinhandler Jens Sylvest ejer, har allerede kastet skarpe holdninger af sig, ikke mindst på Facebook.

Nu kvalificeres debatten i form af en offentlig høring, hvor der også bliver indkaldt til borgermøde om sagen.

Mødet bliver formentlig holdt i Faaborg den 8. januar, som den del af en såkaldt foroffentlighedsfase, der løber forud for kommune- og lokalplanlægningen. Det er i al fald, hvad politikerne nu lægger op til.

Jens Sylvests grund på Banegårdspladsen 10, mellem veteranjernbanen og Lidl, er i Faaborgs masterplan udlagt til boliger, og der har da også tidligere været lanceret planer om at bygge lejligheder på stedet, men dengang foretrak politikerne at satse på at lade området i og omkring Faaborg Sygehus ombygge til et nyt stort boligområde, hvor der både skal være leje- og ejeboliger. I nærmeste fremtid er der således ikke behov for nybyggede lejligheder i Faaborg.

Nu har en projektudvikler præsenteret en ide om købe grunden og indrette den til butikker. Ifølge avisens oplysninger er Aldi, T. Hansen og Jem & Fix interesserede i at skifte deres adresser i Faaborg ud med med Banegårdspladsen 10.

Planerne har vagt opmærksomhed og skabt debat, om hvorvidt et nyt butiksområde vil rykke handel ud af centrum og gøre livet surt for butikker i gågaderne og i Herregårdscentret.

Foreningen "Vores Faaborg og Egn", der blandt andet repræsenterer byens butiksdrivende er imidlertid positive overfor planerne:

- Faaborg har ikke råd til at lade være med at følge med strømmen. Når der er en investor, der vil investere i udvikling af byen, skal vi sige ja tak, har formand Charlotte Stiller tidligere sagt til avisen.

Ejeren af området, Jens Sylvest, er også interesseret i at sælge til projektudvikleren, der angiveligt er fra Aalborg.

Kommunalbestyrelsen drøfter sagen på et møde mandag, og her lægges det op til at sætte et lokalplanarbejde i gang, og det ser altså ud til at starte med et borgermøde den 8. januar.