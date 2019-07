Debat om turisme: Fri os for støj og blinkende lygter i Faaborg og omegn

Lokaldebat: Kaleko Mølle maler: Helt som de gør i Paradis ... Og ikke som John Mogensen og Erhart Jacobsen engang sang om deres mølle, der malede helt ad Helvede til.

I gå afstand fra Faaborg ligger Kaleko Mølle. I den gamle staldbygning står en lille dreng på en Ikea-skammel og drejer på et stort håndtag. Trækværnen har en stenindsats og fungerer på samme måde som mølleværket. Efter megen møje og besvær bliver skålen fuld, og drengen fylder den lille hvide stofpose med mel. Han er meget stolt.

Forskellige arbejdende værksteder præsenteres på møllen. Rekvisitter og historien om julekalenderen "Nissebanden" fra 1984 er en ren bonus-oplevelse. Alle aktiviteterne understøtter stedets historie og egenart. Faaborg Snapselaug tryller og får neutral "aqua vitae" til at smage af Faaborg.

Borde og stole indbyder til at nyde stedet, den medbragte mad eller en kop kaffe fra den lille cafe.

Alle bliver budt venligt velkommen af stedets frivillige kustoder, som introducerer gæsterne til stedet og giver dem fri adgang.

Turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune skal ikke kun være en kommerciel strategi, som er til for at skabe arbejdspladser og tjene penge.

Faaborg og omegn har med sin egenart af kultur og natur muligheder for at skabe en alternativ turisme. En turisme, hvor man kan komme og fordybe sig, bruge naturen, deltage i kulturen og frem for alt finde ro og opleve, at her ånder fred.

Her kan man samle kræfter til en hel dag i Legoland eller en anden forlystelsespark.

Hvis vi holder fast og passer på vores bygningsmæssige arv og kultur vil der altid være plads til ny god arkitektur og udvikling.

Fri os for støj, Tivoli og blinkende lygter i Faaborg og omegn!