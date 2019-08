Debat om nedskæringer: Lad os slå ring om velfærden

Lokaldebat: Budgetforhandlingerne er lige rundt om hjørnet. I Faaborg-Midtfyn Kommune ved vi ikke, hvilken opgave vi står overfor, da forhandlingerne om det kommende års kommunale økonomi ikke er afsluttet.

Det er dog sandsynligt, at der skal spares 30-50 millioner i 2020. Der er udsendt et budgetkatalog, hvor diverse forslag til besparelser er beskrevet.

Det er grum læsning. Især inden for Opvækst og Læring og Sundhed og Omsorg vrimler det med besparelsesforslag, der ikke har nogen gang på jord, hvis vi ønsker at værne om kernevelfærden i vores kommune.

De to områder, er de to områder i den kommunale økonomi med de største budgetter. Det er der en grund til. Her sætter vi rammerne for menneskeliv.

Lad os derfor i stedet slå ring om kernevelfærden. Der skal være gode dagtilbud og skoler, hvor der er tid og mulighed for at se det enkelte barns behov. Der skal være rammer inden for ældreområdet, således vi kan møde de ældre i øjenhøjde og med tid til menneskelige relationer.

Der er områder længere væk fra kernevelfærden, hvor vi kan finde millionerne. Det gælder for eksempel i afdelingen Politik og Strategi og ved at se på, om vi kan udsætte anlægsarbejder.

Vi håber, at det lykkes at finde bred opbakning til at værne om velfærden?