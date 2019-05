Debat om kommunale besparelser: Brug dog af kommunens overskud

Lokaldebat: I februar 2019 havde jeg et læserindlæg angående Faaborg-Midtfyn Kommunes besparelser/effektivisering på mange områder.

I 2019 skulle der spares 39 mio. kr. og i 2020 noget tilsvarende. I 2017 var der et kommunalt regnskab, der udviser et ordinært driftsoverskud på 132,5 mio. Jeg foreslog, at man kunne tage noget af det driftsoverskud og anvende det til de områder, der skulle spares på. Nu kender jeg ikke helt til alt det, man må i kommunalt regi inden for de forskellige pengekasser. Hvis jeg tager fejl med, om man må tage fra dette store overskud og bruge i alle de "fattige" poster i kommunen, så havde jeg forventet, at der var kommet et politisk modsvar.

Jeg kan så gå ud fra, at det nok kan lade sig gøre, da der som regel kommer en forklaring fra politisk side på, hvorfor det ene eller andet ikke kan lade sig gøre. Vi har for eksempel områder i hjemmeplejen, hvor der mangler "hænder" til ældreområdet eller fysisk handicappede etc. Og man har så lige fyret 12 hjælpere på det område.

Jeg forstår godt, at rigtig mange ansatte indenfor dette område er frustrerede over at skulle "piskes" stressede rundt for at klare deres prisværdige indsats. Det er vel i grunden "psykiske piskeslag". Kan det være tilladt?

Hvis dette fortsætter, så ender vi med mange, der søger andre steder hen, og mange som ikke føler det attraktivt at uddanne sig som sosu eller sygeplejerske.

Note: I 2018 var der et overskud i det ordinære driftsbudget på 49,9 millioner kroner. Er der de to forgangene år ikke brugt af disse, så er der meget at gøre godt med, hvis man må tage fra den pulje til andre formål. Der vil så stadig være mange millioner tilbage på kistebunden. Og ellers - så korriger mig.