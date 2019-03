Debat om hjemmehjælp: Lille vaske-besparelse - store ulemper

Lokaldebat: Er der ingen grænser for politisk uduelighed i Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelse?

1. Budgettet for 2019 er genåbnet, man skal finde 39 mio. kr. Det kan man ikke, så indtil videre er øvelsen delvis sat på pause.

2. Det kommer frem at afdelingen "Politik og Strategi" i 2018 har ansat tre medarbejdere med en lønsum til små to mio. kr. årligt. Dette beløb skal alle kommunens afdelinger nu være med til at betale udover de førnævnte pausesatte 39 mio. kr.

3. På kommunalbestyrelsesmødet 14. februar har man ændret de hidtil gældende regler for "Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp efter Servicelovens § 83", i dette tilfælde borgere der får hjælp til tøjvask.

De vise kommunalbestyrelsesmedlemmer, eller rettere deres embedsmænd, har fundet ud af, at man kan spare hele 250.000 kr. årligt i hele kommunen ved at sende borgernes vasketøj på vaskeri hver 14. dag i stedet for at sosu-personalet vasker det i hjemmet.

Det koster selvfølgelig mere at få vasket på vaskeri end i egen vaskemaskine, og man har vedtaget, at de borgere som nu får hjælp til vask som en overgangsordning kun skal betale kommunen det, de sparer, ved at der er ikke vaskes i deres egen vaskemaskine. (Dette er min fortolkning af dagsorden og referat af kommunalbestyrelsesmødet 14. februar).

Til beslutningen har jeg følgende spørgsmål/bemærkninger:

Når man har vedtaget en overgangsordning vedr. betaling, betyder det så at nye brugere skal betale mere og i givet fald, hvor meget og hvordan beregnes det?

I det formidable besparelsesbeløb, 250.000 kr. årligt, har man så taget højde for udgiften til vaskeri og forøgede personaleomkostninger til en administration, som vil blive ganske tidskrævende?

Endelig er der spørgsmålet om borgerne. Er beslutningstagerne klar over, at vedtagelsen betyder, at borgerne skal have tøj til 3 x 14 dage, én portion man bruger af, én portion på vaskeri og endelig én portion snavset.

Tillad mig at konkludere: Man har indført en ordning som vil medføre ulemper for borgerne, øget administration og øgede udgifter i stedet for besparelser - med mindre man vil indføre fuld brugerbetaling på området.