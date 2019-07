Debat om fritidscentrets konkurs: Manglende indsigt, René Jørgensen

Lokaldebat: Først tak til Anstina Krogh (S) for svaret omkring udregning af det tilbudte tilskud på 600.000 kroner. Desværre var det, som jeg frygtede, nemlig at der overhovedet ikke var taget højde for den store aktivitetsstigning, der har fundet sted i 2018 og 2019 i fritidscenteret, blandt andet med en stigning på omkring 40 procent i kommunens største forening Ringe Svømmeklub. Det medfører selvfølgelig kraftig stigende energiudgifter, vandafledningsafgifter, lønninger til livreddere m.v., når op mod 600.000 personer besøger fritidscenteret på et år. Det ville have være rart, såfremt man i stedet havde forholdt sig til aktivitetsniveauet, og ikke til en ligelig fordelingsprocent.

Samtidig lige en kommentar til René Jørgensens læserbrev, som desværre udstiller manglende indsigt.

Midtfyns Fritidscenter har ikke leget ejendomsinvestor. Det er udelukkende to lokale investorer, der har opført feriebyen på en grund, som de har lejet af Midtfyns Fritidscenter. Grunden købte fritidscenteret i 2013, efter at en fremsynet kommunalbestyrelse gav et lån på 2.400.000 kroner, så det var muligt at opføre ferieboliger i tilknytning til fritidscenteret, og feriebyen betaler så en årlig leje for grunden til fritidscenteret. Selve den daglige drift af feriebyen foregår i selskabet Midtfyns Ferieby ApS.

Med hensyn til beløbene til uddannelse og inventar på hver cirka 100.000 kroner er det direkte uforsvarligt ikke at afsætte disse beløb i budgetterne, da der for så vidt inventaret er et stort slid med de mange besøgende, og der vil altid være kursusudgifter med et center i denne størrelse (livredder, køkken, kemikalibehandling m.v.).

For så vidt angår kassekreditten, er dine bemærkninger helt ude af trit med virkeligheden. Vores bankforbindelse Nordea var meget langmodige, men krævede selvfølgelig, at der var en aftale med kommunen, for at de ville genetablere kreditten. Denne aftale kom aldrig, og dermed handlede banken forsvarligt.

Det sidste afsnit i dit læserbrev vælger jeg ikke at kommentere, men blot sige, at det siger mere om dig, end om den tidligere bestyrelse.

Hermed god sommer til alle, med håbet om, at der kommer en hurtig løsning til glæde for de mange brugere og det fantastiske personale, der er på Midtfyns Fritidscenter.