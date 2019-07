Debat om fritidscentret: Kom ud af busken, Anne Møllegaard og Anstina Krogh

Lokaldebat: Først en stor tak til de otte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bakkende op omkring Midtfyns Fritidscenters ansøgning. Jeg er overbevist om, at rigtig mange vil huske jer senere.

Jeg har med stor interesse læst, hvad den nyvalgte socialdemokratiske gruppeformand Anstina Krogh udtaler til Fyens Stiftstidende lørdag den 6. juli, nemlig at tilskuddet på de kr. 600.000,- som et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog, var samme procentuelle tal, som der var tildelt Forum Faaborg. Vi er rigtig mange, der gerne vil se den udregning, og jeg beder dig hermed fremlægge denne udregning for offentligheden.

Der har været mange udtalelser omkring, hvornår forhandlingerne omkring fritidscentrets økonomi startede. Underforstået, var det først nu gået op for bestyrelsen, at økonomien var presset. Blandt andet er borgmester Hans Stavnsager citeret for, at man de sidste par måneder har forhandlet. Jeg kan oplyse, at det første møde omkring de famøse byggeprojekter startede den 4. maj 2018, hvor undertegnede og vores centerdirektør mødtes med to embedsmænd fra kommunen, hvor vi redegjorde for, hvad vi mente, de manglende opfølgninger på byggesagerne havde kostet Midtfyns Fritidscenter, og at det kunne få store konsekvenser, såfremt vi kom til at mangle disse beløb.

Vi har i bestyrelsen savnet, at der havde været en tættere dialog med politikerne omkring situationen, og jeg finder det faktisk beskæmmende, at vi fra 4. maj 2018 og indtil vi indgav konkursbegæring fredag den 28. juni 2019, ikke har set skyggen af formanden for dette politiske område, Anne Mølgaard Mortensen (DF) til et eneste møde/forhandling.. Det har været overladt til direktionen og andre embedsmænd at føre disse forhandlinger. Så Anne, kom ud af busken nu, og lad den undrende omverden høre, hvad du som formand mener, og fortæl, hvor du har været i denne sag.