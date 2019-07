Debat om fritidscentret: Bo Andersen, kig indad, så finder du svaret

Lokaldebat: Den nu tidligere formand for Midtfyns Fritidscenter og tidligere borgmester prøver nu at flytte fokus fra hvem, der har det egentlige ansvar for centerets konkurs, ved at efterlyse formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og hendes manglende tilstedeværelse i de forhandlinger, der har været op til konkursen.

Dette virker usmageligt for mig, efter man har været med til at køre et center med underskud i flere år, fordi man bl.a. skulle lege ejendomsinvester, og her tænker jeg på feriebyen.

Det er nok her, vi skal finde en af grundene til, at visse politikere stemte for at smide 2,5 millioner kroner, som slet, slet ikke ville være nok til at redde centerets fremtid, ud i toilettet, for det er, hvad der ville have været sket, skulle vi havde fulgt mindretallet.

Vi i kommunalbestyrelsen var enige om, at den dialog, der skulle tages med centeret, var en opgave for vores embedsmænd.

Kommunalbestyrelsen havde stillet nogle betingelser for at støtte med 2,5 mio kroner. Vi ville se en turn-around, og det vil sige et budget i balance. Vi får så et budget tilbage, som er i minus, og hvor man har sat ca. 100.000 kr. af til kursus og uddannelse samt over ca. 100.000 kr. til inventar. Så har man i min verden ikke forstået alvoren af situationen. Det er også et spørgsmål om tillid, og jeg havde personlig ikke tillid til den siddende bestyrelse, efter dens mangel på rettidig omhu.

Det vigtigste er, at der også i fremtiden vil være et fritidscenter i Ringe. Det er jeg helt sikker på, at der også vil være.

Bo Andersen har, også efter konkursen blev en realitet, været citeret for at sige, at deres kassekredit på 700.000 kr. var blevet opsagt. Det er en alternativ sandhed, for sandheden er, at de fik opsagt deres "midlertidige" kassekredit. Så det kan vel ikke komme bag på Bo Andersen, som er tidligere bankmand, eller hans bestyrelse, at den ville eller skulle genforhandles, hvilket de har haft rigelig tid til at gøre.

Min personlige holdning er, at Bo Andersen og bestyrelsen har set kommunekassen som et sted, hvor de bare kunne gå hen og hente penge, når de var i nød. Nu har vi sagt, at nok er nok, og det er kommet godt og grundigt bag på Bo Andersen og bestyrelsen. De skal ikke blive ved med at bruge skatteborgernes penge uansvarligt.