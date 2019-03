Debat om flytning af heldagsskole: Gå efter sagen og ikke manden, Torsten Cilleborg

Lokaldebat: Områderedaktør Torsten Cilleborgs kommentar i avisen den 3. marts minder mere om et forsøg på at pege fingre af borgmester Hans Stavnsager end et forsøg på at kommentere sagen omkring flytning af Heldagsskolen og den fremtidige udvikling i Korinth.

Forskelligheder, uenigheder mm. skal selvfølgelig markeres og især i offentligheden, men det er sagen, der skal diskuteres, og ikke manden, man skal gå efter. Torsten Cilleborg kunne have nævnt 15 andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, der stemte og mente som Hans Stavnsager. Borgmesteren har fra starten af i denne sag stået fast på, at han ville følge anbefalingen fra fagudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget, hvilket han også gjorde. Det er helt fair at være uenig i beslutningen om af flytte Heldagsskolen til Korinth, men det er en demokratisk beslutning, og flertallet har peget på den løsning, og den beslutning står ved magt.

I kommentaren fra Torsten Cilleborg antydes det også, at det afgivne bud på Brahetrolleborg Skole var lige til at acceptere og så ellers bare gå i gang. Green Cares projekt indeholder rigtig mange idéer og gode tiltag, men som sælger har man ret til at afvise et tilbud, hvis det ikke er helt godt nok.

Har forløbet i sagen om flytning af Heldagsskolen være perfekt? Nej! Kan vi gøre det bedre som politikere? Ja, og det skal vi!

Forløbet er taget til efterretning, og fremover har alle politikere et ansvar for at gøre det bedre og ikke kun borgmesteren.

I Socialdemokratiet tror vi på dialogen, derfor tror vi også på, at et møde med lokalrådet i denne uge giver et fælles fundament, der kan bygges videre på til Korinths bedste, hvor der stadigvæk er både en dagtilbudsordning og en legestue til dagplejerne. Hvis Green Care kan se potentialer i andre bygninger i området, er vi også meget åbne for den dialog. Som tidligere nævnt, er der mange gode ideer og tiltag i Green Cares projekt.