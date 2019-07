Debat om dagplejeres lønkamp: Lønnen står ikke mål med ansvaret

Lokaldebat: Kære kommunalbestyrelse. Faaborg-Midtfyn Kommunes ambition om effektive og attraktive arbejdspladser skaber, trods hensigten, hverken effektivitet eller attraktivitet for kommunens dagplejere.

Som en konsekvens af besparelserne i kommunen bortfalder forhåndsaftalen for dagplejerne, der nu har en lønnedgang i vente.

Besparelserne får blandt andet indflydelse på de tillæg, som dagplejerne får for børn med særlige udfordringer. For disse grupper af børn nedprioriteres funktionstillæg til dagplejerne. Dette er ikke hensigtsmæssigt, især når man tænker på den store indsats, som dagplejerne skal levere overfor både dagplejebørnene, men også i forældresamarbejdet og samarbejdet med andre faggrupper.

Det er i børnenes vigtigste år - de år, hvor fundamentet for den videre udvikling lægges - at dagplejerne er en stor del af børnenes hverdag. Dagplejerne skaber hver dag en tryg base for vores små børn, og det ligger os meget på sinde, at dagplejerne sikres ordentlige vilkår, så de fortsat kan drage omsorg for og deltage i udviklingen af dagplejebørnene.

Hvis ophøret af forhåndsaftalen bibeholdes forringes dagplejernes økonomiske situation. Forældrebestyrelsen sætter stor pris på det arbejde, som dagplejerne udfører til daglig, og vi synes ikke, at dagplejernes løn, efter bortfaldet af forhåndsaftalen, står mål med det store ansvar, som vores dagplejere står med til dagligt.

Så kære politikere - vi kan kun opfordre til, at I ser nærmere på de vilkår, som I nu tilbyder dagplejerne, der hver dag håndterer det vigtigste for os forældre og for vores fremtid - nemlig vores børn.