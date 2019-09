Lokaldebat: Siden 2015 er der vedtaget målrettede besparelser på folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune på 27.064.000 kroner - årligt! Dertil kommer diverse tværgående besparelser, som skolerne også har båret deres del af.

På skolerne mærkes det blandt andet ved:

- Færre støttetimer til elever med særlige behov

- Stærkt stigende arbejdspres på de ansatte

- Manglende ressourcer til materialer, lejrskoler og ture ud af huset

Når dette er kombineret med øgede inklusionsudfordringer, øgede dokumentationskrav og øget bureaukrati, skaber det en giftig cocktail, som langsomt er ved at suge livet ud af folkeskolen.

I 2007 gik 27,0 procent af eleverne i Faaborg-Midtfyn Kommune i fri- og privatskole, mens tallet på landsplan var 13,5 procent. I 2017 havde det udviklet sig til 33,6 procent i Faaborg-Midtfyn og 18,3 procent på landsplan. Der har af ideologiske årsager altid været en høj friskoleprocent i vores område, men alligevel er der grund til bekymring, når over en tredjedel af eleverne fravælger folkeskolen. Folkeskolen er den vigtigste samfundsbærende institution i landet - her mødes man på tværs af sociale og kulturelle skel og udvikler forståelse og empati for mennesker med andre forudsætninger end en selv. Det er den forståelse, vores fælleskabsorienterede samfund er bygget på.

Min frygt er, at de mange besparelser vil forstærke udviklingen i retning af, at folkeskolen bliver et tilbud for dem, der ikke har råd til andet. Men har vi råd til at lade den udvikling ske? Hvis vi fortsat vil have folkeskolen som en samlende kraft i samfundet, må vi investere i den - ikke spare den i sænk.