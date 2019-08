Debat om besparelser: Løn er ikke bare et tal

Lokaldebat: Når avisen og Faaborg-Midtfyn Kommune sammenligner gennemsnitslønninger for kommunens medarbejdere, kigger de på en kæmpe frugtkurv og sammenligner det usammenlignelige: Æblet er større end blommen, nogle appelsiner er større end æblet, og melonen er størst af alle.

Nuvel, det kan vi alle se med det blotte øje. Hvad sammenligningen ikke viser er frugtens indhold - overenskomstaftalte dele, pension, lokale tillæg, særydelser, anciennitet, evt. udbetalt ferie osv. Alt det ligger væltet sammen i frugtsalaten.

Frugtsalaten gør altså, at Faaborg-Midtfyn Kommune og avisen sammenligner uden skelen til sammensætning af kompetencer, erfaring og anciennitet, og når kommunen foreslår at ansætte yngre medarbejdere med kortere og billigere anciennitet, kan det ikke undgås, at tankerne ledes hen mod forskelsbehandlingslovens paragraf 1 stk. 3:

"Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en ... praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer ... med en bestemt alder eller ..., medmindre den pågældende ... praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. dog paragraf 2 a".

I FOA Sydfyn mener vi ikke, budgetbesparelser er et sagligt formål.

Ambitionen om at sænke lønniveuet i takt med den naturlige udskiftning af medarbejdere, vækker to bekymringer hos os:

1. Det sår tvivl om Faaborg-Midtfyn Kommunes respekt for den overenskomstsikrede forhandlingspligt og -ret ved alle nyansættelser.

2. Dette kan være fortsættelse på den øgede personaleomsætning i kommunen.

Det eneste sammenlignelige element bør være den lokale andel af lønnen, altså den del af lønnen, som kommunen selv forhandler med de lokale faglige organisationer. Men selv lokalløn er underlagt overenskomstaftaler og kan ikke negligeres, som kommunen for eksempel prøver det med dagplejerne.

(forkortet af redaktionen)