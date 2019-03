Debat om Alsbroen: Hvor går grænsen for økonomisk støtte?

Lokaldebat: Hvis man går ind på hjemmesiden for den private forening "Als-Fynbroen" kan man i adressefeltet se, at hjemmesiden er underdel af den kommunale og offentligt finansierede "AlsFynbroen" hjemmeside. Jeg vil derfor bede borgmester Hans Stavnsager, medlem af AlsFynbroen komité, oplyse offentligheden om følgende:

Yder AlsFynbroens sekretariat hjælp til foreningen Als-Fynbroen? I givet fald hvor mange timer og hvilke former for ydelser? Hvor meget betaler den private forening for de offentlige ydelser?

Jeg driver en hjemmeside www.faaborgsnyeveje.dk, som også beskæftiger sig med Als-Fyn broen. Hvor meget offentlig hjælp og støtte kan jeg få?